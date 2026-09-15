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В России утвердили Стратегию развития креативной экономики до 2036 года

Автор: БК

15 сентября 2026

План мероприятий по ее реализации должен быть представлен к марту 2027 года

Правительство России утвердило Стратегию развития креативной экономики до 2036 года. В ней выделены 16 направлений, среди которых кино, телевизионные программы и фильмы, музыка, видеоигры, книжное дело, медиа, программное обеспечение, дизайн, архитектура, мода и реклама.

Валовая добавленная стоимость индустрии кино, телевизионных программ и фильмов должна вырасти с 293,98 млрд рублей в 2025 году до 2,41 трлн рублей в 2036-м. Ее доля в общей валовой добавленной стоимости креативной экономики увеличится с 3,56% до 7,8%. 

Государство планирует развивать рынок интеллектуальной собственности, в том числе оценку стоимости прав, лицензирование и использование объектов интеллектуальной собственности для привлечения финансирования. Для аудиовизуального контента также предполагается расширять возможности тиражирования проектов в разных форматах. 

Еще одним направлением станет защита аудиовизуального контента от пиратства. Предполагается совершенствовать механизмы борьбы с незаконным распространением произведений в интернете, в том числе ускорять удаление незаконных копий, усиливать ответственность и развивать инструменты правоприменения.

Число выпускников учебных заведений среднего и высшего профессионального образования по профессиям, направлениям и специальностям подготовки кадров для креативных индустрий должно вырасти на 22% относительно 2025 года – с 251,7 тысяч до 307 тысяч человек. Образование планируется сделать более практико-ориентированным за счет проектной практики, стажировок и наставничества. 

Среди предлагаемых мер продвижения российского контента за рубежом – развитие международного сотрудничества и совместного производства, поддержка адаптации и локализации продукции для зарубежных рынков, а также продвижение российских проектов на международных фестивалях и индустриальных мероприятиях.

План мероприятий по реализации стратегии Минэкономразвития должно представить правительству к марту 2027 года.

Фото: Magnific

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