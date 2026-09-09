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Фестиваль «Зимний» объявил даты проведения в 2026 году

Автор: БК

9 сентября 2026

Пятый открытый российский смотр авторского кино состоится с 1 по 7 декабря

Пятый открытый российский смотр авторского кино пройдет в Москве с 1 по 7 декабря.

Организаторы отмечают, что также стартовал прием заявок на участие в конкурсе. К отбору принимаются полнометражные игровые фильмы продолжительностью не менее 60 минут, снятые в 2025-2026 годах и не демонстрировавшиеся ранее в кинотеатрах, на ТВ и не размещенные в онлайн-кинотеатрах. Подать заявку можно по электронному адресу otbor@zimnyfest.ru до 20 октября.

Помимо конкурса, одним из ключевых событий смотра станет Зимний кинорынок авторского кино. В нем могут принять участие проекты в съемочном периоде и постпродакшне, а также полностью завершенные картины. Заявки принимаются также до 20 октября по электронному адресу filmmarket@zimniyfest.ru. К ней необходимо приложить ссылку на фрагмент фильма продолжительностью не менее 15 минут.

Официальными площадками фестиваля «Зимний» станут кинотеатры «Художественный», «Иллюзион», «Пионер» и «Москино Ангара».

Фото: пресс-служба фестиваля

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