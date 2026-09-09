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МКиФ «Российский кинобизнес» открыл аккредитацию и прием заявок в питч-сессию #Поиск

Автор: БК

9 сентября 2026

Он пройдет в киноконцертном комплексе «Синема Парк Мосфильм» с 8 по 10 декабря

Организаторы Международного кинорынка и форума «Российский кинобизнес 26/27», который пройдет в киноконцертном комплексе «Синема Парк Мосфильм» с 8 по 10 декабря, объявили о старте аккредитации.

Она возможна на официальном сайте мероприятия до 4 декабря.

Заявки на участие в питч-сессии #Поиск, которая рассчитана на поиск партнеров, инвесторов и дистрибьюторов, принимаются до 20 ноября включительно. К участию допускаются российские и зарубежные игровые и анимационные полнометражные фильмы хронометражем от 60 минут, производство которых завершено или планируется к завершению в 2026–2027 годах.

Все материалы (просмотровую версию, презентацию, тизер, трейлер, постер, кадры из фильма, синопсис и аннотацию) необходимо направить на почту promo@filmmarket.pro c темой письма #ПОИСК. Лучший проект по итогам питчинга получит промо-поддержку на будущих кинорынках эквивалентом 1 млн рублей.

Фото: пресс-служба МКиФ «Российский кинобизнес»

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