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Персонаж Пола Уокера может вернуться в последнем «Форсаже» с помощью ИИ

Автор: БК

10 сентября 2026

Об этом заявил брат актера Коди Уокер

Похоже, команда ФОРСАЖА действительно рассматривает возможность вернуть Брайана О’Коннера, героя Пола Уокера, в финальной части франшизы. Брат погибшего актера Коди Уокер рассказал Entertainment Weekly, что не планирует снова выступать его дублером, поскольку технологии позволяют воссоздать образ звезды с помощью искусственного интеллекта.

«Моя позиция такова: все зависит от того, чего хочет Мидоу (Уокер, – прим. ред). Это ее отец. Я бы не хотел снова этим заниматься. Мне нравится, как его персонаж покинул франшизу. Его не убили, не стали делать ничего нелепого в этом духе. Это прекрасно – Брайан просто живет дальше и растит своих детей. Но если они захотят вернуть его и Мидоу тоже этого захочет, им не понадобимся ни я, ни Калеб. В 2014 году ИИ еще не существовал, поэтому сейчас они могут сделать это. Есть годы неиспользованных съемок из других фильмов франшизы. Они лучшие в своем деле – думаю, они смогут с этим разобраться», – отметил он.

Напомним, что Коди и Калеб Уокеры выступали дублерами актера после его гибели в 2013 году, а их сцены дорабатывались при помощи компьютерной графики.

Съемки ФОРСАЖА НАВСЕГДА (Fast Forever) планируется начать в декабре. Релиз картины намечен на 17 марта 2028 года.

Фото: кадр из фильма ФОРСАЖ 7

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