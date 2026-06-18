Петиция SAG-AFTRA в поддержку закона против дипфейков собрала 16 тысяч подписей

Документ был повторно внесен на рассмотрение Конгресса в мае

Открытое письмо Гильдии актеров США (SAG-AFTRA) с призывом к Конгрессу принять законопроект NO FAKES Act, направленный на борьбу с растущей волной созданных искусственным интеллектом дипфейков, собрало уже более 16 тысяч подписей.

Президент профсоюза Шон Эстин заявил, что бесконтрольное развитие технологий ИИ способно «разрушать жизни». По его словам, новый закон должен закрепить за каждым человеком право самостоятельно распоряжаться использованием своего имени, голоса и внешности.

Двухпартийный законопроект предусматривает федеральную защиту от создания и распространения дипфейков без согласия человека вне зависимости от того, является ли он публичной фигурой. После того как инициатива не смогла пройти через комитеты Сената в прошлом году, документ был повторно внесен на рассмотрение Конгресса в мае.

Помимо SAG-AFTRA, поддержку NO FAKES Act публично выразили YouTube, IBM, OpenAI, Американская федерация труда, а также крупнейшие отраслевые объединения – Ассоциация кинокомпаний, Академия звукозаписи, Национальная ассоциация вещателей и Американская ассоциация звукозаписывающих компаний.