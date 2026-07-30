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Вадим Верещагин возглавит кинокластер НМГ

Автор: БК

30 июля 2026

Глава «НМГ Кинопрокат» Вадим Смирнов перейдет на должность советника

«Национальная Медиа Группа» (НМГ) создает кластер дистрибуции и инвестиций в кино, который объединит компетенции холдинга в области финансирования, приобретения прав, кинопроката и коммерциализации кино- и сериального контента. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

В состав новой структуры войдут «НМГ Кинопрокат», Art Pictures Distribution и Коммерческий фонд развития кино и анимации. С 1 сентября кластер возглавит генеральный директор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин, который также станет руководителем «НМГ Кинопрокат».

При этом нынешний глава компании Вадим Смирнов перейдет на должность советника Верещагина, а руководители Art Pictures Distribution Анастасия Корчагина и Коммерческого фонда развития кино и анимации Антон Сиренко сохранят свои посты. Все изменения вступают в силу с 1 сентября.

Фото: «Ведомости»

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