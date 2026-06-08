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Art Pictures Distribution назвал лидеров зарубежного проката по сборам

Автор: БК

8 июня 2026

Первое место занял «Лед» Олега Трофима

Сегодня, 8 июня, компании Art Pictures Distribution исполняется 9 лет. Ко дню рождения в компании проанализировали международные сборы проектов APD за годы зарубежного проката.

Абсолютным лидером по зарубежным сборам остается ЛЕД Олега Трофима – фильм заработал за пределами России $3,3 млн. Главным драйвером успеха стал прокат в Китае, принесший картине более $2,7 млн. Проект также уверенно показал себя в Южной Корее, Сербии и странах Балтии.

Следом идет экшн КОД АПОКАЛИПСИСА Вадима Шмелева ($2,4 млн). Стоит отметить, что спустя почти два десятилетия, одним из самых заметных российских релизов в Китае вновь стал проект Art Pictures Distribution – детективный экшн КРАСНЫЙ ШЕЛК Андрея Волгина, собравший в китайском прокате $1,8 млн.

Не обошлось в топе и без проектов Федора Бондарчука: экранизация братьев Стругацких ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ заработала за границей $1,9 млн, а ее сиквел – $670 тысяч. Фантастический экшн ПРИТЯЖЕНИЕ освоил $1,4 млн, наиболее успешно показав себя в Болгарии, Мексике и Китае, а его продолжение ВТОРЖЕНИЕ – $1,1 млн благодаря прокату в Мексике, Германии, Южной Корее и Вьетнаме. Военная драма 9 РОТА и драмеди ЖАРА смогли преодолеть отметку в $1 млн.

По итогам прошлого года география международной дистрибуции Art Pictures Distribution охватила 90 стран мира. В частности, одним из недавних релизов стала новая экранизация БУРАТИНО Игоря Волошина, которая была продана в более чем 50 стран мира. Следующим этапом станет выход на рынки Ближнего Востока: уже достигнуты соглашения с ведущими дистрибьюторами ОАЭ, Омана, Катара, Саудовской Аравии и Бахрейна.

Фото: кадр из фильма ЛЕД

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