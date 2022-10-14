Дилогия «Лед» получит продолжение

Предположительно третья часть франшизы выйдет в конце 2023 года

Создатели дилогии ЛЕД планируют снять новую часть франшизы. Об этом сообщила генеральный директор медиахолдинга НМГ Светлана Баланова в рамках конференции «Медиабизнес», проводимой «Ведомостями».

В данный момент триквел находится на активной стадии разработки, идет утверждение команды и сценария. Пока известно, что к работе над продолжением вернутся сценаристы Андрей Золотарев и Олег Маловичко. Кто станет режиссером, пока не объявлено, имя создателя сиквела Жоры Крыжовникова в связи с третьей частью на данный момент не упоминается. Главными звездами первых двух фильмов стали артисты Александр Петров, Аглая Тарасова, Милош Бикович и Мария Аронова. Предположительно, ЛЕД 3 может выйти в кинотеатрах в конце 2023 года.

В производстве фильмов ЛЕД и ЛЕД 2 принимали участие Национальная Медиа Группа, телеканал «Россия 1» и кинокомпании «Водород» и Art Pictures Studio. Продюсерами выступили Михаил Врубель, Александр Андрющенко, Фёдор Бондарчук, Антон Златопольский и Вячеслав Муругов. Первая часть, снятая режиссером-дебютантом Олегом Трофимом, собрала в российском кинопрокате 1,453 млрд рублей. Вторая часть, постановщиком которой выступил автор дилогии ГОРЬКО Жора Крыжовников, заработала в российских кинотеатрах 1,472 млрд рублей. Таким образом, совокупная касса дилогии на российском рынке перешагнула за отметку в 2,9 млрд рублей.

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