Sony назначила бывшего топ-менеджера YouTube главой Screen Gems

Отмечается, что компания также изменит стратегию подразделения

В Sony Pictures перестановки – студия назначила бывшего топ-менеджера YouTube Феде Голденберга главой подразделения Screen Gems, которое специализируется на жанровом кино.

Отмечается, что компания также изменит стратегию подразделения – помимо традиционных проектов, оно займется полнометражными фильмами авторов, которые приобрели популярность благодаря контенту в интернете. По мнению Sony, это позволит работать с создателями, чьи истории и вымышленные миры уже нашли отклик у зрителей.

Голденберг сменит на посту Эшли Брукс, возглавлявшую Screen Gems с 2023 года. В прошлом он 15 лет работал в YouTube, где с 2017 года возглавлял направление партнёрств с кино- и телеиндустрией, а также взаимодействовал с популярными интернет-авторами – в частности, с Карри Баркером, Кейном Парсонсом и Маркиплайером.

Брукс, в свою очередь, продолжит работать с Sony в качестве продюсера.