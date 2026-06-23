CineEurope 2026: Презентации Sony Pictures и Lionsgate

Ставка на франшизы

Вчера, 22 июня, в Барселоне открылась крупнейшая европейская выставка киноиндустрии CineEurope. Главными событиями первого дня стали презентации студий Sony Pictures и Lionsgate, сделавших ставку на крупные франшизы и уже сформировавшиеся фанатские сообщества.

Sony представила участникам рынка продолжительные эксклюзивные материалы сразу двух ожидаемых премьер. Гостям показали первые 18 минут кинокомикса ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ с Томом Холландом и перезапуска ОБИТЕЛИ ЗЛА от Зака Креггера.

Президент Sony Pictures по международному маркетингу и дистрибуции Стивен О’Делл отметил, что современный кинорынок все в большей степени строится вокруг фанатских сообществ. По его словам, успех таких проектов, как ОБСЕССИЯ, МАЙКЛ и ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA 2, показывает, что сегодня определяющим фактором становится уже не масштаб рекламной кампании, а степень вовлеченности аудитории. «Раньше относительно небольшое число фильмов и сериалов становилось культурным событием для всех. Сегодня выбор контента значительно шире, а внимание аудитории фрагментировано. Однако вместе с этим выросла роль сообществ – зрители объединяются вокруг историй, персонажей и авторов, которые им действительно близки», – подчеркнул он.

Первые материалы по новой части ДЖУМАНДЖИ напомнили европейским кинопоказчикам, что франшиза фактически превратилась в рождественскую традицию. По сюжету фильма с подзаголовком ОТКРЫТЫЙ МИР игровые аватары впервые оказываются в реальном мире. Также участникам рынка продемонстрировали уже опубликованные трейлеры триллера Аарона Соркина СОЦИАЛЬНЫЙ РАСЧЕТ и семейной картины Тайки Вайтити КЛАРА И СОЛНЦЕ.

Дакота и Эль Фаннинг в видеообращении представили экранизацию бестселлера Кристин Ханны СОЛОВЕЙ, где они выступили не только исполнительницами главных ролей, но и продюсерами. Действие картины разворачивается в оккупированной Франции во время Второй мировой войны и рассказывает историю сестер Изабель и Вианны. Режиссером проекта стал Майкл Моррис, ранее снявший БРИДЖИТ ДЖОНС. БЕЗ УМА ОТ МАЛЬЧИШКИ.

По хоррору АСТРАЛ 6 гостям показали полноценную сцену, однако представители студии запретили журналистам раскрывать ее содержание. Тем не менее, обозреватели ScreenDaily отметили, что «если намерением Sony было напомнить, что не ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ изобрело фильмы о пограничных пространствах, то цель была достигнута». Помимо этого, студия представила эксклюзивный фрагмент фильма ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: ПЕКЛО.

Завершилась презентация кадрами из анимационного проекта ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ЗА ПРЕДЕЛАМИ ВСЕЛЕННЫХ и научно-фантастического фильма GRANDGEAR, который станет англоязычным дебютом режиссера ГОДЗИЛЛЫ МИНУС ОДИН Такаси Ямадзаки. Производство картины пока находится на ранней стадии, а ее релиз намечен на 2028 год.

Lionsgate, как и Sony, сделала ставку на известные франшизы. Центральным событием презентации стал показ первых двадцати минут фильма ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: РАССВЕТ ЖАТВЫ. Приквел расскажет историю молодого Хеймитча Эбернети за 24 года до событий оригинальной картины. В дополнение к этому, президент международного подразделения кинокомпании Lionsgate Motion Picture Group Хелен Ли Ким рассказала о наиболее громких премьерах 2027 года. В частности, речь пошла о триллере СЕКРЕТ ГОРНИЧНОЙ (The Housemaid’s Secret), который в формате видеообращения представили режиссер Пол Фиг, продюсер Тодд Либерман и звезда проекта Сидни Суини, а также о пока еще безымянном фильме серии ВЕДЬМА ИЗ БЛЭР – о нем рассказали продюсер Джеймс Ван и режиссер Дилан Кларк. Отдельное внимание было уделено боевику КЕЙН с Донни Йеном, посвященному слепому наемнику из четвертой части франшизы ДЖОН УИК.

Студия также продолжает активно развивать свои ключевые бренды. В работе находится приквел РЭМБО с Ноа Сентинео, а продолжение СТРАСТЕЙ ХРИСТОВЫХ Мела Гибсона выйдет в двух частях – в мае 2027 и 2028 годов. Помимо франшизного контента, участникам рынка продемонстрировали материалы триллера ПЬЯНИЦА (Day Drinker) Марка Уэбба с Джонни Деппом и Пенелопой Крус в главных ролях.

Фото: кадр из фильма ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ