CineEurope 2026: Презентация Warner Bros. Pictures

Третья «Дюна», «Диггер» с Томом Крузом и новинки от DC Studios

Презентацию Warner Bros. Pictures в рамках крупнейшей европейской выставки киноиндустрии CineEurope провел президент по международной дистрибуции Джефф Голдстин, который в самом начале панели принял от имени студии награду «Дистрибьютор года». «Наша задача остается неизменной – создавать фильмы, ради которых зрители приходят в кинотеатры. От хорроров и семейного кино до драм и научной фантастики – наш пакет объединяет как культовые франшизы, так и оригинальные проекты», – отметил он.

Внушительная часть мероприятия была посвящена проектам DC Studios. Компания показала первые материалы кинокомикса ЧЕЛОВЕК ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ (Man of Tomorrow) Джеймса Ганна, в котором Супермен (Дэвид Коренсвет) и Лекс Лютор (Николас Холт) объединяются перед лицом новой угрозы. Также гостям рынка продемонстрировали первый ролик хоррора КЛЭЙФЕЙС Джеймса Уоткинса, рассказывающего историю актера, который после эксперимента по восстановлению внешности сталкивается с неожиданными последствиями.

Студия продолжает делать ставку и на оригинальные проекты. Фантастическая драма НА КРАЮ ОУК-СТРИТ, продюсером которой выступает Джей Джей Абрамс, расскажет о семье, оказавшейся в центре космической аномалии. Главные роли исполнили Энн Хэтэуэй и Юэн Макгрегор. М. Найт Шьямалан лично представил REMAIN, созданный совместно с писателем Николасом Спарксом. Проект одновременно разрабатывается как роман и полнометражный фильм. По словам режиссера, картина представляет собой сверхъестественную романтическую историю с элементами триллера. Главные роли исполнили Джейк Джилленхол и Фиби Дайневор. Еще одной оригинальной работой стал триллер PANIC CAREFULLY от создателя «Мистера Робота» Сэма Эсмейла с Джулией Робертс и Эдди Редмэйном.

Отдельный блок был посвящен анимации. Участникам показали материалы экранизации КОТА В ШЛЯПЕ Доктора Сьюза, рождественской комедии MARGIE CLAUS и музыкального проекта BAD FAIRIES, а также рассказала о проектах HELLO KITTY, ЛУННЫЕ ХРОНИКИ, DYNAMIC DUO и еще одной экранизации произведения Доктора Сьюза – OH, THE PLACES YOU’LL GO. Все эти релизы запланированы на период с конца 2026 по 2028 год.

Не обошлось и без крупных франшиз. Посетителям CineEurope представили материалы нового фильма киновселенной монстров GODZILLA X KONG: SUPERNOVA, сиквела MINECRAFT В КИНО и продолжения ПРАКТИЧЕСКОЙ МАГИИ. По словам представителей компании, именно активность фанатского сообщества и интерес аудитории к ностальгическим брендам стали одной из причин возвращения на экраны фэнтезийной драмы с Николь Кидман и Сандрой Буллок. Режиссером сиквела выступает Сюзанна Бир.

Финалом презентации стали два крупнейших проекта студии. Первым был представлен фильм ДИГГЕР Алехандро Гонсалеса Иньярриту с Томом Крузом в главной роли. В картине актер играет нефтяного магната, стремящегося доказать, что способен спасти человечество от катастрофы, которую сам же и спровоцировал. Затем речь зашла о фантастике ДЮНА: ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Дени Вильнева – гостям рынка продемонстрировали первые семь минут фильма, предваренные видеообращением режиссера. «Со времен ВЛАСТЕЛИНА КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЯ КОРОЛЯ немногие финалы трилогий ожидались зрителями так сильно, как ДЮНА: ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ», – подытожил со сцены Джефф Голдстин.

Фото: кадр из фильма ДЮНА: ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ