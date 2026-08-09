Обзор изменений графика релизов на неделе 3-9 августа 2026 года

«Русалочка» в «новогодней битве», «Тревожные люди» с Анджелиной Джоли и другие новинки

На минувшей неделе «Кинокомпания «СТВ» заявила на 1 января 2029 года музыкальную сказку РУСАЛОЧКА. Картина расширит вселенную морского царства и обратится к одному из самых известных сюжетов мировой литературы – сказке Ганса Христиана Андерсена. Композитором проекта выступит Даша Чаруша.

«Экспонента Фильм» анонсировала три новинки – психологический триллер БУНКЕР с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом (10 декабря), экранизацию романа Фредрика Бакмана ТРЕВОЖНЫЕ ЛЮДИ с Анджелиной Джоли (7 января 2027 года) и мультфильм DUDLEY & THE INVASION OF THE SPACE SLUGS (8 апреля 2027 года). Компания также сдвинула хоррор ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. КРАСНАЯ НИТЬ с 1 октября на 11 марта 2027 года.

«Вольга» выпустит 30 сентября 2027 года мультфильм УМ И ХРУМ. СИЛА ПЯТИ ВКУСОВ. Комедийный хоррор ПСИХОПАТКА с Майкой Монро переместился с 8 октября на 12 ноября.

«Централ Партнершип» поставила на 1 октября хоррор АРАХНИД с Матильдой Лутц об обитателях жилого комплекса, которые сталкиваются с нашествием ядовитых пауков, а на 10 декабря – отечественный триллер ПАДШИЙ.

«Про:взгляд» заявил две новинки – хоррор IT ENDS (8 октября) и фэнтезийную ленту ПЛЕТЕНЫЙ МУЖ (5 ноября) с Оливией Колман и Александром Скарсгардом.

«Киномания» сдвинула релиз фильма открытия Каннского кинофестиваля ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОЦЕЛУЙ с 20 августа на 3 сентября.

Capella Film выпустит 29 октября китайский мультфильм МАЛЕНЬКИЕ ДЕМОНЫ ПУТЕШЕСТВУЮТ НА ЗАПАД.

Vereteno покажет драму ДЕВОЧКИ УЧАТСЯ БРИТЬСЯ с 24 сентября. Премьера ленты о двух лучших подругах из маленького городка состоится на грядущей кинофестивале «Короче». Помимо этого, компания перевыпустит на большие экраны ленту Алексея Учителя КОСМОС КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ (3 сентября).

Также на 24 сентября «Иллюзион кино» поставил культовую драму Фрэнсиса Форда Копполы ИЗГОИ. Главные роли в фильме 1983 года исполнили Си Томас Хауэлл, Ральф Маччио, Патрик Суэйзи, Роб Лоу, Мэтт Диллон, Эмилио Эстевес и Том Круз.

U Films, в свою очередь, перенес релиз мультфильма ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ДЕКОРАДО с 24 сентября на 1 октября.

«Центр кино» выпустит 10 сентября мелодраму ЧУЖОЙ ЗВОНОК. Главные роли в новой экранизации повести Екатерины Марковой исполнили Аля Майер и Денис Косиков.

Помимо этого, 3 сентября на экранах российских кинотеатров появится военная драма ПОЧТАЛЬОН ПОБЕДЫ.

Фото: кадр из фильма ТРЕВОЖНЫЕ ЛЮДИ