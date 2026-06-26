CineEurope 2026: Презентация Paramount Pictures

Много франшиз и большие обещания

Презентация Paramount на CineEurope 2026 началась с традиционного юмористического ролика, который уже стал фирменной особенностью студии на выставке в Барселоне. На этот раз президент по международной кинодистрибуции Марк Виане предстал в образе Скруджа из будущего фильма ЭБЕНЕЗЕР: РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ, а руководители территориальных подразделений компании сыграли духов Рождества, убеждающих героя выпускать больше фильмов. «Будущее еще никогда не выглядело настолько ярким, а студия Paramount вновь стала одним из самых интересных мест для работы в индустрии», – заявил Виане. По его словам, в 2026 году компания планирует выпустить 15 полнометражных релизов, что почти вдвое превышает показатели предыдущих лет.

Перед началом основной части презентации Виане показал короткометражный фильм, ранее продемонстрированный на CinemaCon в Лас-Вегасе. Ролик, поставленный режиссером ЗЛОЙ Джоном М. Чу и озвученный Томом Крузом, собрал внушительный набор камео: от Тимоти Шаламе и Уилла Смита до Маргарет Куолли, Джона Красински и братьев Даффер. Завершалось видео эффектным кадром с Крузом на водонапорной башне Paramount.

Первым проектом вечера стал вышеупомянутый ЭБЕНЕЗЕР – новая адаптация «Рождественской песни в прозе» Чарльза Диккенса от Тая Уэста. Главную роль исполняет Джонни Депп, предстающий в образе Скруджа. Представленный ролик продемонстрировал одну из самых необычных актерских трансформаций артиста за последние годы.

Внушительная часть презентации была посвящена семейному и анимационному контенту. Студия показала материалы по мультфильмам ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ: ДИНОФИЛЬМ, испанской франшизе ТЭД И ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА, а также ANGRY BIRDS 3 В КИНО, где главным испытанием для героев становится родительство. Завершился семейный блок роликом СОНИКА 4 В КИНО. Музыкальная драма K-POP: THE DEBUT, созданная совместно с корейским лейблом Hybe, расскажет историю девушки корейского происхождения, получившей шанс стать новой мировой поп-звездой. Режиссером выступил Бенсон Ли, а премьера запланирована на февраль 2027 года.

Одним из наиболее амбициозных проектов линейки стала экранизация романа Томи Адейеми ДЕТИ КРОВИ И КОСТЕЙ. Действие фэнтези Джины Принс-Байтвуд разворачивается в африканском королевстве, где юная героиня отправляется в опасное путешествие, чтобы вернуть магию, жестоко отнятую у ее народа. В актерский состав вошли Тусо Мбеду, Амандла Стенберг, Дэмсон Идрис, Синтия Эриво, Лашана Линч, Реджина Кинг, Идрис Эльба, Чиветел Эджиофор и Виола Дэвис. Марк Виане назвал картину «эпической, масштабной и не похожей ни на что из ранее увиденного». Также Paramount представила спортивную драму MR. IRRELEVANT со звездой СУПЕРМЕНА Дэвидом Коренсветом. Байопик расскажет историю футболиста Джона Таггла, выбранного клубом New York Giants последним в заключительном раунде драфта NFL 1983 года. Большинство игроков с прозвищем «Мистер Неважный» не задерживаются в лиге, однако Таггл сумел преодолеть этот статус и доказать свою состоятельность. Продолжая тенденцию «женских» психологических триллеров, активно представленных на CineEurope в этом году, студия показала трехминутный ролик фильма A PLACE IN HELL. Мишель Уильямс играет влиятельного адвоката, карьерным амбициям которой начинает угрожать молодая коллега в исполнении Дэйзи Эдгар-Джонс.

Если говорить о громких жанровых проектах, то у Paramount далеко идущие планы. Виане напомнил, что Джеймс Мэнголд и Тимоти Шаламе готовят криминальный триллер HIGH SIDE, постановщик драмеди CODA: РЕБЕНОК ГЛУХИХ РОДИТЕЛЕЙ Шан Хейдер экранизирует роман ЗАВТРА, ЗАВТРА, ЗАВТРА с Дэйзи Эдгар-Джонс, а Дэмьен Шазелл работает над тюремной драмой с Дэниэлом Крэйгом и Киллианом Мерфи.

Кроме того, компания готовит новую ПАРАНОРМАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ под продюсерским руководством Джейсона Блума и Джеймса Вана, продолжение СОБИРАТЕЛЯ ДУШ с Озом Перкинсом и Николасом Кейджем, а также ремейк культового психологического хоррора ОДЕРЖИМАЯ с Маргарет Куолли и Каллумом Тернером, который поставит режиссер УЛЫБКИ Паркер Финн. Ван также работает над англоязычной адаптацией корейского триллера ГАНГСТЕР, КОП И ДЬЯВОЛ, а звезда БИТВЫ ЗА БИТВОЙ Теяна Тейлор дебютирует в режиссуре с музыкальной драмой GET LITE.

Paramount подтвердила разработку новых частей франшиз ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ, G.I. JOE, ТРАНСФОРМЕРЫ и ВОЙНА МИРОВ Z, а также очередного ТОП ГАНА, над которым вновь работают Том Круз и Джерри Брукхаймер. На август 2027 года запланирован выход продолжения мультфильма ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ: ПОГРОМ МУТАНТОВ.

После такого количества анонсов у Марка Виане оставалось еще пять козырей. Первым из них стал хоррор ТИХОЕ МЕСТО: ЧАСТЬ III. Джон Красински возвращается в режиссерское кресло, а к своим ролям вновь вернутся Эмили Блант и Киллиан Мерфи.

Студия активно осваивает игровую интеллектуальную собственность. Экранизацию CALL OF DUTY снимет Питер Берг по сценарию, написанному совместно с Тейлором Шериданом. Еще одним крупным проектом станет экшн STREET FIGHTER, создаваемый совместно с Legendary. Главные роли исполнят Эндрю Кодзи и Ноа Сентинео, а в актерский состав также вошли Джейсон Момоа, Каллина Лян, Эрик Андре и рэпер 50 Cent. Дэвид Эйр и Брэд Питт вновь поработали вместе над драматическим триллером СЕРДЦЕ ЗВЕРЯ (Heart of the Beast). Картина рассказывает о ветеране спецназа, страдающем ПТСР, который после авиакатастрофы пытается выжить вместе со служебной овчаркой в дикой природе Аляски.

Завершилась презентация четырехминутным роликом комедии ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ: НОВАЯ ГЛАВА, международные права на которую принадлежат Paramount. В числе новичков серии – Ариана Гранде, Скайлер Гизондо (СУПЕРМЕН) и Бини Фелдштейн. История сосредоточится на предстоящей свадьбе героя Гизондо с Оливией в исполнении Гранде, которая вызывает подозрения у Грега Факера (Бен Стиллер). Несмотря на одобрение со стороны семьи и успешное прохождение «круга доверия», героиня оказывается далеко не такой простой, как кажется.

Фото: кадр из фильма MR. IRRELEVANT