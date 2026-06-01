Сидни Суини запустила производственную компанию

Автор: Илья Кувшинов

1 июня 2026

Honey Trap уже заключила соглашение first look deal с Sony Pictures

Звезда ГОРНИЧНОЙ и «Эйфории» Сидни Суини объявила о запуске собственной продюсерской компании Honey Trap. Президентом по производству и развитию стала ее давний творческий партнер Кайли Макгрегор.

Подчеркивается, что компания сосредоточится на создании «смелых фильмов и сериалов, которые бросают вызов привычному восприятию, провоцируют дискуссии и оставляют сильный эмоциональный след».

Honey Trap уже заключила соглашение в формате first look deal с Sony Pictures. В прошлом Суини уже сотрудничала со студией в качестве продюсера и исполнительницы главной роли в романтической комедии КТО УГОДНО, КРОМЕ ТЕБЯ, а сейчас работает над ремейком БАРБАРЕЛЛЫ от Эдгара Райта.

Фото: кадр из фильма ГОРНИЧНАЯ

