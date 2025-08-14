top banner
«Синема парк» и «Формула кино» подала иск к бывшему офису Sony Pictures за уход студии из России

Автор: Илья Кувшинов

14 августа 2025

Он оценивается в почти 578 млн рублей

Объединенная киносеть «Синема парк» и «Формула кино» потребовала от бывшего официального представительства студии Sony Pictures в России (Sony Pictures Production and Releasing) – компании «Контент Клуб» – почти 578 млн рублей. Об этом сообщает РБК из зала суда.

Согласно информации из картотеки арбитража, иски подали два основных юрлица объединенной киносети: ООО «Райзинг стар медиа» и ООО «Синема парк». Первая стуктура требует почти 104 млн рублей, а вторая – 473,8 млн.

Представитель истца пояснил, что сумма иска – это размер упущенной выгоды киносети от непоказанных в России в 2022-2025 годах фильмов студии Sony Pictures. Отмечается, что сумма была рассчитана на основе данных мирового проката и количества кинотеатров «Синема парка» и «Формулы кино» в России.

Кроме того, истец запросил проведение судебной экспертизы по оценке того, мог ли быть осуществлен в России показ фильмов Sony в указанный период, какую выручку получили бы кинотеатры от демонстрации этих картин, какие расходы понес истец и какова величина упущенной выгоды.

Ответчик, в свою очередь, заявил, что с исковым требованием не согласен. Суд принял решение о назначении рассмотрения дела в сентябре.

Напомним, что сама «Контент-клуб» в этом феврале подала два десятка исков к российским киносетям на общую сумму в 1 млрд рублей, однако большинство из них были отозваны – по информации РБК, досудебное урегулирование произошло «на взаимовыгодных условиях». Тем не менее, среди крупных сетей, против которых судебные разбирательства продолжаются, осталась как раз объединенная киносеть «Синема парк» и «Формула кино».

Фото: Freepik

