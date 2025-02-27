Бывший российский офис Sony Pictures требует от киносетей почти 1 млрд рублей

Претензии связаны с долгами за показы голливудского контента еще до ухода студии из страны

Компания «Контент-клуб», которая до 2022 года работала как официальное представительство студии Sony Pictures в России (Sony Pictures Production and Releasing), подала два десятка исков к российским киносетям на общую сумму в 1 млрд рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

Отмечается, что среди ответчиков числятся все ведущие российские киносети, а иски датируются 10 и 17 февраля – большая часть из них только зарегистрирована, некоторые оставлены без движения из-за нарушения правил подачи.

Наибольший по сумме иск – на 436,4 млн рублей – подан к объединенной киносети «Формула кино» и «Синема парк». Также бывший SPPR требует 71,6 млн рублей с сети кинотеатров «Каро», 176 млн рублей с «Киномакс» и почти 26 млн рублей с «Синема Стар».

Помимо этого, на меньшие суммы иски поданы к юрлицам сетей Goodwin Cinema, «Люмен», «Премьер зал», «Мираж Синема», а также к некоторым торгово-развлекательным центрам с собственными кинотеатрами (вроде «Рига-Молл» в Красногорске). Общая сумма требований всех двадцати исков, по подсчетам РБК, составляет больше 980 млн руб.

Два источника в разных киносетях сообщили РБК, что претензии бывшего офиса Sony Pictures связаны с долгами за показы голливудского контента еще до ухода компании из России. По информации БК, речь идет о приключенческой ленте АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ, которая вышла в прокат 10 февраля 2022 года, и кинокомиксе ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ (15 декабря 2021 года) – обе картины оставались в российских кинотеатрах, как минимум, до осени 2022-го.

В исках к «Синема парку» и «Мираж Синема» указано, что требования связаны с взысканием основного долга и процентов по договору, заключенному еще в декабре 2019 года. В иске к «Синема Стар», в свою очередь, говорится о взыскании долга «по рамочному лицензионному соглашению, регулирующему стандартные условия публичных показов аудиовизуальных произведений» от января 2020 года.

Фото: Freepik