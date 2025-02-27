top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Бывший российский офис Sony Pictures требует от киносетей почти 1 млрд рублей

Бывший российский офис Sony Pictures требует от киносетей почти 1 млрд рублей

Автор: Илья Кувшинов

27 февраля 2025

Претензии связаны с долгами за показы голливудского контента еще до ухода студии из страны

Компания «Контент-клуб», которая до 2022 года работала как официальное представительство студии Sony Pictures в России (Sony Pictures Production and Releasing), подала два десятка исков к российским киносетям на общую сумму в 1 млрд рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

Отмечается, что среди ответчиков числятся все ведущие российские киносети, а иски датируются 10 и 17 февраля – большая часть из них только зарегистрирована, некоторые оставлены без движения из-за нарушения правил подачи.

Наибольший по сумме иск – на 436,4 млн рублей – подан к объединенной киносети «Формула кино» и «Синема парк». Также бывший SPPR требует 71,6 млн рублей с сети кинотеатров «Каро», 176 млн рублей с «Киномакс» и почти 26 млн рублей с «Синема Стар».

Помимо этого, на меньшие суммы иски поданы к юрлицам сетей Goodwin Cinema, «Люмен», «Премьер зал», «Мираж Синема», а также к некоторым торгово-развлекательным центрам с собственными кинотеатрами (вроде «Рига-Молл» в Красногорске). Общая сумма требований всех двадцати исков, по подсчетам РБК, составляет больше 980 млн руб.

Два источника в разных киносетях сообщили РБК, что претензии бывшего офиса Sony Pictures связаны с долгами за показы голливудского контента еще до ухода компании из России. По информации БК, речь идет о приключенческой ленте АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ, которая вышла в прокат 10 февраля 2022 года, и кинокомиксе ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ (15 декабря 2021 года) – обе картины оставались в российских кинотеатрах, как минимум, до осени 2022-го.

В исках к «Синема парку» и «Мираж Синема» указано, что требования связаны с взысканием основного долга и процентов по договору, заключенному еще в декабре 2019 года. В иске к «Синема Стар», в свою очередь, говорится о взыскании долга «по рамочному лицензионному соглашению, регулирующему стандартные условия публичных показов аудиовизуальных произведений» от января 2020 года.

Фото: Freepik

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

«Нэчжа побеждает царя драконов» стал самым кассовым мультфильмом в истории
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Пророк. История Александра Пушкина» продолжает лидировать
Подробнее
Касса четверга: «Пророк. История Александра Пушкина» снова на вершине
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 17–23 февраля 2025 года
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Пророк. История Александра Пушкина» вновь первый
Подробнее
Стали известны победители 75-го Берлинского кинофестиваля
Подробнее
Стали известны победители премии «Большая цифра»
Подробнее
«Яндекс» отчитался о финансовых результатах развлекательных сервисов по итогам 2024 года
Подробнее
Amazon MGM Studios получила творческий контроль над франшизой о Джеймсе Бонде
Подробнее
ФПРК запускает бесплатную кинолабораторию полного цикла
Подробнее
В Новосибирской области пройдет форум регионального кинематографа «Новый вектор. Сибирь»
Подробнее
Контроль над франшизой о Джеймсе Бонде обошелся Amazon в дополнительный $1 млрд
Подробнее
Касса России: «Красный шелк» взял серебро
Подробнее
Netflix инвестирует $1 млрд в производство фильмов и сериалов в Мексике
Подробнее
«Анора» выиграла главную награду премии Independent Spirit Awards
Подробнее
Netflix планирует сделать восемь фильмов по мотивам «Хроник Нарнии»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 20–23 февраля
Подробнее
На форуме CSTB.PRO.MEDIA обсудят законопроект о прокатных удостоверениях для онлайн-кинотеатров
Подробнее
В Москве состоялась премьера французской комедии «Лучше всех»
Подробнее
Международная касса: сиквел франшизы «Нэчжа» стал восьмым самым успешным проектом за всю историю
Подробнее

Новости по теме

Дилогия «Лед» получит продолжение
Подробнее
Village Roadshow подала в суд на Warner Bros.
Подробнее
Суд вновь поддержал структуры Мамута в споре с банком «Траст»
Подробнее
Пиратские сайты предложили блокировать без суда
Подробнее
Суд удовлетворил иск киносети Александра Мамута к «Трасту»
Подробнее