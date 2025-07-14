В Минкультуры пройдут дополнительные питчинги кинопроектов
Автор: Илья Кувшинов
14 июля 2025
Ожидается, что речь пойдет о фильмах, направленных на укрепление духовно-нравственных ценностей
17 июля в Министерстве культуры России состоится еще одно заседание экспертов по отбору организаций кинематографии, которым будут предоставлены субсидии на производство национальных фильмов.
Согласно расписанию, с 10:00 до 11:03 будут оцениваться игровые проекты, с 12:00 до 13:03 – детские, а с 14:00 до 15:03 – неигровые. Ожидается, что речь пойдет о фильмах, направленных на укрепление духовно-нравственных ценностей.
Онлайн-трансляция будет доступна на сайте ведомства.
Фото: официальный сайт Министерства культуры России
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