top banner

В Минкультуры пройдут дополнительные питчинги кинопроектов

Автор: Илья Кувшинов

14 июля 2025

Ожидается, что речь пойдет о фильмах, направленных на укрепление духовно-нравственных ценностей

17 июля в Министерстве культуры России состоится еще одно заседание экспертов по отбору организаций кинематографии, которым будут предоставлены субсидии на производство национальных фильмов.

Согласно расписанию, с 10:00 до 11:03 будут оцениваться игровые проекты, с 12:00 до 13:03 – детские, а с 14:00 до 15:03 – неигровые. Ожидается, что речь пойдет о фильмах, направленных на укрепление духовно-нравственных ценностей.

Онлайн-трансляция будет доступна на сайте ведомства.

Фото: официальный сайт Министерства культуры России

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Роман Кантор запустил собственную производственную компанию
Подробнее
Владимир Путин подтвердил Никите Михалкову актуальность квотирования западного кино в прокате
Подробнее
На VidMK обсудили насущные проблемы профессионалов кино- и видеопроизводства в России
Подробнее
«Грешники» возглавили чарт потенциальных лидеров грядущей гонки за «Оскаром»
Подробнее
Военная драма «Воздух» получила главный приз Кинофестиваля стран ШОС в Китае
Подробнее
Фестиваль молодого кино Voices объявил победителей
Подробнее
Предварительная касса четверга: лучшей новинкой ожидаемо стал «Плагиатор»
Подробнее
Ольга Сутулова пополнит состав жюри «Горький fest»
Подробнее
Триквел «Достать ножи» откроет Лондонский кинофестиваль
Подробнее
В Нижнем Новгороде открылся «Горький fest»
Подробнее
Фонд кино проведет очную защиту проектов кинокомпаний-лидеров
Подробнее
Новый «Супермен» идет на $200 млн в мировом прокате
Подробнее
РТРС готовится запустить свой онлайн-кинотеатр
Подробнее
Правительство одобрило запрет автоматического списания платы за подписки
Подробнее
Комедия «Холоп» получит египетский ремейк
Подробнее
Касса четверга: пиратские релизы вновь выбились в лидеры
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Плагиатор» уступил комедии «Быть»
Подробнее
Касса России: «Не одна дома 2» попала на вершину чарта
Подробнее
Дом с атлантами: новые меры поддержки российской анимации
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 10–13 июля
Подробнее

Новости по теме

В Минкультуры прошел питчинг полнометражных дебютных фильмов
Подробнее
В Минкультуры прошла очная защита детско-юношеских национальных фильмов
Подробнее
Минкультуры отсудило 72 млн рублей у создателей «Вия»
Подробнее
Минкультуры представило итоговую статистику за 2024 год
Подробнее
Министерство культуры и Фонд кино поделились планами развития Центров документального кино «Форпост»
Подробнее