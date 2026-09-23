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Минкультуры увеличило число исков к кинопроизводителям

Автор: БК

23 сентября 2026

Средний размер иска вырос до 58,2 млн рублей

В январе-августа 2026 года Министерство культуры России подало 11 исков к кинопроизводителям. Средний размер иска вырос в девять раз – до 58,2 млн рублей. Во всех случаях ведомство требует вернуть субсидии или взыскать неустойки за нарушение условий соглашений. Доля удовлетворенных требований по уже рассмотренным делам составляет около 50%.

Крупнейший иск – на 143,6 млн рублей – предъявлен студии «Русское поле» в связи с субсидией на производство военного фильма ВАСИЛИЙ ТЕРКИН. Из этой суммы 100 млн рублей приходится на субсидию, еще 43,6 млн – на проценты за пользование чужими средствами. Рассмотрение дела продолжается. Совладелец «Русского поля» Карен Геворкян объяснил, что на момент получения субсидии в 2022 году бюджет картины составлял 220 млн рублей, однако позднее после привлечения трех инвесторов, включая «Первый канал», вырос до 575 млн рублей. По его словам, студия вернулась к первоначальному масштабу проекта, из-за чего нарушила срок соглашения с Минкультуры в 2025 году. Компания просила пересмотреть условия соглашения, но получила отказ.

На втором месте – иск к «Союзмультфильму» на 131,1 млн рублей по соглашению о субсидии на сохранение и модернизацию имущественного комплекса студии. В данном случае Арбитражный суд Москвы отказал Минкультуры в иске из-за пропуска срока исковой давности и отсутствия доказательств нецелевого расходования средств.

Третий по размеру иск – 129,2 млн рублей к компании «Кинопрогрупп» по соглашению о субсидии на производство фильма СКАЗКА СКАЗЫВАЕТСЯ. Арбитражный суд Москвы удовлетворил требования ведомства в полном объеме.

Еще два иска на общую сумму 19,5 млн рублей Минкультуры предъявило компании «Арк пикчерс» из-за нарушения сроков производства фильмов ВЫГОТСКИЙ и КОММУНАРКА. В БОРЬБЕ ЗА ЖИЗНИ. По первому делу суд взыскал 17,1 млн рублей, по второму – 900 тысяч рублей. В «Арк пикчерс» заявили, что оба фильма и отчетность по ним были сданы и приняты Минкультуры, однако сроки производства были нарушены. Компания оспаривает размер неустойки, ссылаясь на ее несоразмерность последствиям нарушения обязательств.

Фото: кадр из фильма ВЫГОТСКИЙ

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