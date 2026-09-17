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Александр Кондрашкин назначен директором по данным кластера «КИОН»

Автор: БК

17 сентября 2026

В новой должности он будет отвечать за развитие аналитической экспертизы кластера

В кластере «КИОН» появился новый директор по данным – им стал Александр Кондрашкин. В новой должности он будет отвечать за развитие аналитической экспертизы и единой платформы данных, применяемой в онлайн-кинотеатре «КИОН», книжном сервисе «КИОН Строки», музыкальном стриминге «КИОН Музыка».

«Кластер «КИОН» – это кино, музыка и книги, объединенные в одном периметре, поэтому здесь у аналитики гораздо больше пространства: она позволяет увидеть, как человек пользуется сервисами по-отдельности или перемещается между ними, подсказать бизнесу, где находятся его точки роста в рамках целой креативной индустрии. Я хочу, чтобы данные в кластере работали как инструмент для стратегических решений, и вижу в этом свою главную задачу на новой позиции», – заявил он.

Ранее Кондрашкин руководил подразделением аналитики кластера «КИОН», в его обязанности входила аналитическая поддержка продуктов кластера и развитие data-driven культуры. До прихода в компанию он также возглавлял отдел аналитики в онлайн-кинотеатре Okko и занимался управлением аналитикой контента в «Кинопоиске».

Фото: пресс-служба «КИОН»

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