top banner

Фестиваль экранизаций «Читка 5.0» открыл прием заявок

Автор: БК

17 сентября 2026

Мероприятие пройдет в Москве 29 и 30 октября

Организаторы фестиваля экранизаций и форума кино и литературы «Читка», который пройдет в пятый раз в Москве 29 и 30 октября, открыли прием заявок на участие в конкурсных программах.

В Конкурсе проектов в разработке могут участвовать будущие фильмы и сериалы по литературным произведениям, находящиеся на завершающей стадии девелопмента и в поиске партнеров для дальнейшей реализации. Конкурс проектов в производстве, в свою очередь, предназначен для фильмов и сериалов – экранизаций, проектов по мотивам литературных произведений или с использованием их героев, – запущенных в производство не ранее 2024 года.

Подать заявку на участие в каждом из конкурсов можно до 15 октября на официальном сайте

Также в рамках форума пройдет традиционный литературный питчинг, на котором издательства представят кинопродюсерам книжные новинки с открытыми правами на экранизацию. Ежегодно в нем принимают участие более 15 ведущих издательств и литературных платформ, среди которых «Эксмо-АСТ», Like Book, «Феникс», «Литрес», «Альпина Проза» и другие.

Фото: пресс-служба фестиваля

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Киностудия North Studio представила тизер супергеройской драмы «Академия героев» с Евгением Ткачуком
Подробнее
Международная касса: «Одиссея» стала самым кассовым фильмом в истории студии Universal
Подробнее
Никита Михалков готовит новый фильм
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 7–13 сентября 2026 года
Подробнее
Переходный возраст: как устроено кинохождение у подрастающей аудитории
Подробнее
«Последний богатырь. Колобок» заработал миллиард рублей в российском прокате
Подробнее
Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стал «Хитрый койот»
Подробнее
Касса четверга: пиратские релизы лидируют пятую неделю подряд
Подробнее
Джастин Трюдо запускает собственную производственную компанию
Подробнее
Персонаж Пола Уокера может вернуться в последнем «Форсаже» с помощью ИИ
Подробнее
Стали известны лауреаты Венецианского кинофестиваля
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Хитрый койот» стал лучшей новинкой
Подробнее
Касса России: «Хитрый койот» оказался вторым
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 10-13 сентября
Подробнее
В Москве пройдет первый Российский международный кинорынок
Подробнее
Американская касса: старт осеннего сезона оказался слабее прошлогоднего
Подробнее
Юра Борисов сыграет в режиссерском дебюте Сальмы Хайек
Подробнее
Официальная касса России: Паук, Койот и Колобок
Подробнее
Уход Paramount из Калифорнии может привести к потере 58 тысяч рабочих мест
Подробнее
ФПРК поддержит 15 игровых и 30 документальных короткометражек в 2027 году
Подробнее

Новости по теме

Стали известны победители фестиваля экранизаций «Читка 4.0»
Подробнее
Фестиваль экранизаций «Читка 4.0» объявил конкурсную программу
Подробнее
Фестиваль экранизаций «Читка 4.0» открыл прием заявок
Подробнее
Стали известны победители фестиваля экранизаций «Читка 3.0»
Подробнее
На фестивале «Читка 3.0» представили проекты экранизаций в разработке
Подробнее