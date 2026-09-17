Фестиваль экранизаций «Читка 5.0» открыл прием заявок

Мероприятие пройдет в Москве 29 и 30 октября

Организаторы фестиваля экранизаций и форума кино и литературы «Читка», который пройдет в пятый раз в Москве 29 и 30 октября, открыли прием заявок на участие в конкурсных программах.

В Конкурсе проектов в разработке могут участвовать будущие фильмы и сериалы по литературным произведениям, находящиеся на завершающей стадии девелопмента и в поиске партнеров для дальнейшей реализации. Конкурс проектов в производстве, в свою очередь, предназначен для фильмов и сериалов – экранизаций, проектов по мотивам литературных произведений или с использованием их героев, – запущенных в производство не ранее 2024 года.

Подать заявку на участие в каждом из конкурсов можно до 15 октября на официальном сайте.

Также в рамках форума пройдет традиционный литературный питчинг, на котором издательства представят кинопродюсерам книжные новинки с открытыми правами на экранизацию. Ежегодно в нем принимают участие более 15 ведущих издательств и литературных платформ, среди которых «Эксмо-АСТ», Like Book, «Феникс», «Литрес», «Альпина Проза» и другие.

Фото: пресс-служба фестиваля