На фестивале «Читка 3.0» представили проекты экранизаций в разработке

Победитель секции будет назван на торжественной церемонии закрытия форума

11 ноября на фестивале экранизаций «Читка 3.0» состоялся конкурс проектов в разработке. В него вошли десять экранизаций, готовых к производству и находящихся в поисках партнеров. Победителя в номинации «Самый интересный проект в разработке» определит профессиональное жюри. Куратором и модератором выступил журналист и продюсер Жан Просянов.

Первым представленным проектом секции стала детективная драма «Все любят Орги», экранизация романа Ольги Коле. По сюжету, любовница Георгия (или как его называют близкие, Орги) ставит ему ультиматум – или я, или жена. Орги убеждает безумно влюбленную Викторию имитировать собственную смерть на глазах жены. Сценарий сериала пишет Ксения Яковлева. В дрим-касте проекта – Стася Милославская, Анна Котова, Даниил Воробьев, Михаил Тройник и Кузьма Сарпрыкин. Среди референсов называются «Отчаянные домохозяйки», «Белый лотос», «Почему женщины убивают» и «Престиж». Работы над книгой и ее сериальной экранизацией ведутся параллельно, их релиз запланирован одновременно.

Драма КУПЕРИК по мотивам рассказа Дмитрия Аронина «О пользе тюнинга» рассказывает о молодом человеке, который мечтает о «куперике» – машине купе. Благодаря дружбе с одиноким стариком, его желание исполняется, однако очень быстро «Мерседес» угоняют. Именно в этот момент в жизни Сашки появляется Маша, обаятельная и загадочная девушка, в которую он сразу же влюбляется. Правда, спустя некоторое время Маша тоже исчезает. По словам сценариста и режиссера Вики Дегтевой, это фильм о том, как важно жить полноценно и не боясь завтрашнего дня. В числе референсов – АССА, БУМЕР и КУРЬЕР. Художественным руководителем проекта выступает Клим Шипенко, а предварительный бюджет картины – 70 млн рублей.

Полнометражный приключенческий проект ВО ЛЬДАХ АНТАРКТИДЫ – это первая в России экранизация подкаста. Оригинальный документально-художественный подкаст «Горы без вершин» за авторством Михаила Ронкаинена и Марины Шиняевой прослушало более 200 тыс человек. По сюжету грядущей картины, блогер вместе с группой полярников из России и Индии отправляется в антарктическую экспедицию, чтобы обеспечить научные станции жизненно необходимыми припасами. Но на обратном пути экипаж окружает ледяной плен, в котором ему предстоит провести два месяца практически без воды, еды и обогрева. Сценарий фильма пишет Ксения Мирошник (ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА, СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД). Предварительный бюджет фильма – 800 млн рублей, однако продюсер Кристина Дергачева полагает, что его можно снять и за 500 млн. В числе референсов называются СНЕГИРЬ, ЭВЕРЕСТ и «Челюскин. Первые». По мнению жюри, у картины слишком большой бюджет, чтобы окупить ее в прокате, однако продюсеры надеются на потенциальную копродукцию.

Режиссер Александр Хант представил свой новый проект – психологическую драму НИКТО НЕ ВЕРНЕТСЯ по роману Кирилла Рябова. В центре повествования оказывается семейная пара, которая потеряла ребенка – их сын Виталик ушел и больше не возвращался. Через пару лет муж приводит домой бомжа Ефима, заявляя, что это их сын. По словам режиссера, это история про расставание. В плане визуала главный референс – творчество Яна Шванкмайера. Хант рассчитывает снять фильм за 23 смены. В дрим-касте – Ирина Пегова, Александр Яценко и Андрей Родионов. Проект прошел первый прием документов на поддержку в Минкульте.

Триллер СТРАХ – современная адаптация одноименной новеллы Стефана Цвейга. В центре повествования – замужняя женщина, которая изменяет своему супругу с молодым музыкантом, и в результате этого становится жертвой изощренной шантажистки. Режиссером и соавтором сценария выступает Анна Гороян. Бюджет проекта около 80 млн рублей. В числе референсов – ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ и ЦЕНА ИЗМЕНЫ. Свою заинтересованность в проекте уже подтвердили Юлия Снигирь (Ирина) и Вольганг Черни (музыкант Макс). На роль мужа рассматривается Владимир Вдовиченков.

Семейный фильм ДИНГО – это экранизация повести «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви» Рувима Фраермана. Действие книги перенесено в наши дни. В центре истории оказывается 15-летняя девочка, которая растет с мамой без отца. Однажды она возвращается домой и узнает, что ее папа возвращается из Москвы в Курган – правда, с новой женой и пасынком. По словам продюсера Максима Дашкина, в советском кинематографе тема взросления была закрыта, а сейчас таких проектов не хватает. В числе референсов новой экранизации называются СТО ЛЕТ ПОСЛЕ ДЕТСТВА, А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?, а также Я, ЭРЛ И УМИРАЮЩАЯ ДЕВУШКА. Проект находится на этапе написания сценария – над ним работает Рената Джало, недавно удостоенная особого упоминания жюри на фестивале «Маяк» за фильм НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ.

Анимационный фильм АМБА. ХРАНИТЕЛЬ ТАЙГИ основан на одноименной книге режиссера Евгении Долининой, которая и представила проект. По сюжету, тигренок Амба, потомок древнего рода Хранителей Тайги, по вине лесорубов-браконьеров теряет маму и свой дом, однако встречает лучшего друга, мальчика Макса. Вместе они возвращают пропавший Дух Леса и спасают Тайгу от гибели. По словам Долининой, сценарий и книга писались параллельно. Постановщик предполагает сделать картину на игровом движке Unreal Engine, чтобы удешевить стоимость производства. Референсы – КОРОЛЬ ЛЕВ, КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА и ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ. Заявленный бюджет – 350 млн рублей (плюс 60 млн на продвижение). Уже готов сценарий, сейчас идет разборка визуального концепта.

Режиссер Ольга Добромыслова и продюсер Максим Добромыслов рассказали о современной версии сказки Александра Островского СНЕГУРОЧКА. В центре повествования оказывается семейная пара на грани развода, однако однажды на их пороге появляется Снегурочка. Главную роль в картине исполнит Варвара Добромыслова. В дрим-касте на роль пары – Никита Ефремов и Аглая Тарасова. Съемки пройдут на Кольском полуострове, в районе Мончегорска, где когда-то снимали сказку МОРОЗКО. Проект также подан на потенциальную поддержку Минкульта.

Мультсериал «Бусина карманного карлика» по книге Анастасии Строкиной представили режиссер, креативный продюсер Валерия Шкирандо и соавтор сценария Ирина Батова.По сюжету, девочка Вера отправляется в путешествие в компании своих друзей: смешной куропатки и длинного пса, чтобы найти злого карлика, который якобы заколдовал ее сестру Варю. В числе референсов называются работы Хаяо Миядзаки.

Последним проектом конкурса стало драмеди ПИАРЩИК, основанное на книге автора «Плейлиста волонтера» Артема Ляшенко «Устойчивое развитие». Он также же выступил автором сценария. Главным героем картины станет уже знакомый зрителю по «Плейлисту волонтера» Штапич (Иван Янковский), который планирует сделать предложение своей девушке. Миша понимает, что Миле (Марина Васильева) одного кольца недостаточно, поэтому устраивается на новую работу – пиарщиком на завод туалетной бумаги в далекий северный поселок Кряжево. Режиссером грядущей картины выступит Максим Свешников. По словам продюсера Юлия Мишкинене, команда думала о возможности сделать сериал, однако остановилась на идее полнометражного фильма. Сценарий уже полностью написан. В числе референсов – АФОНЯ, ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ, ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ и ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ. Заявленный бюджет – 150 млн рублей. Уже есть поддержка Министерства промышленности и торговли.