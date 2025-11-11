top banner

Стали известны победители фестиваля экранизаций «Читка 4.0»

Автор: БК

11 ноября 2025

Самой ожидаемой киноэкранизацией был назван «Левша» Владимира Беседина

11 ноября в Москве завершился фестиваль экранизаций «Читка 4.0».

Самой ожидаемой киноэкранизацией был назван ЛЕВША Владимира Беседина, а экранизацией в формате сериала – «Трудно быть богом» от шоураннера Теймура Джафарова.

Полный список победителей
• Самая ожидаемая экранизация (кино) – ЛЕВША, реж. Владимир Беседин, сценаристы Илья Куликов, Валерия Подорожнова
• Самая ожидаемая экранизация (сериал) – «Трудно быть богом», шоураннер Теймур Джафаров, сценарист Андрей Золотарев
• Самый интересный проект в разработке – «Убыр», сценарист и шоураннер Любовь Мульменко, по книге Шамиля Идиатуллина
• Диплом жюри проектов в разработке – ТАЙНЫ ЧАРОВОДЬЯ, по книгам Юлии Ивановой
• Самый перспективный литературный проект для экранизации – «Моя Лола. Записки мать-и-мачехи», по книге Натальи Ремиш
• Специальный приз «Продюсерскому тандему по созданию событийных экранизаций» – Данила Шарапов и Петр Ануров
• Специальный приз «За тонкое воплощение классической и современной литературы в кино» – Юрий Мороз

Фото: кадр со съемок фильма ЛЕВША

