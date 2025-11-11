Стали известны победители фестиваля экранизаций «Читка 4.0»

Самой ожидаемой киноэкранизацией был назван «Левша» Владимира Беседина

11 ноября в Москве завершился фестиваль экранизаций «Читка 4.0».

Самой ожидаемой киноэкранизацией был назван ЛЕВША Владимира Беседина, а экранизацией в формате сериала – «Трудно быть богом» от шоураннера Теймура Джафарова.

Полный список победителей

• Самая ожидаемая экранизация (кино) – ЛЕВША, реж. Владимир Беседин, сценаристы Илья Куликов, Валерия Подорожнова

• Самая ожидаемая экранизация (сериал) – «Трудно быть богом», шоураннер Теймур Джафаров, сценарист Андрей Золотарев

• Самый интересный проект в разработке – «Убыр», сценарист и шоураннер Любовь Мульменко, по книге Шамиля Идиатуллина

• Диплом жюри проектов в разработке – ТАЙНЫ ЧАРОВОДЬЯ, по книгам Юлии Ивановой

• Самый перспективный литературный проект для экранизации – «Моя Лола. Записки мать-и-мачехи», по книге Натальи Ремиш

• Специальный приз «Продюсерскому тандему по созданию событийных экранизаций» – Данила Шарапов и Петр Ануров

• Специальный приз «За тонкое воплощение классической и современной литературы в кино» – Юрий Мороз

Фото: кадр со съемок фильма ЛЕВША