Фестиваль экранизаций «Читка 3.0» объявил конкурсную программу
Смотр пройдет в Москве 11 и 12 ноября
Фестиваль экранизаций и форум кино и литературы «Читка 3.0», который пройдет в Москве 11 и 12 ноября на площадке «Старт Хаб» на «Красном Октябре», объявил конкурсную программу проектов в производстве.
В числе фильмов и сериалов, которые будут представлены в рамках секции – экранизация романа-катастрофы Яны Вагнер «Тоннель», сказка ДОМОВЕНОК КУЗЯ, фэнтези СТАЛЬНОЕ СЕРДЦЕ, драма ГАНДИ МОЛЧАЛ ПО СУББОТАМ, фантатстический детектив ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА» и многое другое.
Лучший проект в этом блоке выберут зрители, которые путем голосования определят победителя в номинации «Самая ожидаемая экранизация».
Конкурс проектов экранизаций в стадии производства
– ДОМОВЕНОК КУЗЯ, реж. Виктор Лакисов, по произведению Татьяны Александровой
– ГАНДИ МОЛЧАЛ ПО СУББОТАМ, реж. Юрий Зайцев, по книге Анастасии Букреевой
– СТАЛЬНОЕ СЕРДЦЕ, реж. Карен Оганесян, по сюжетам русских былин и сказок
– ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА», реж. Александр Домогаров-младший, по повести братьев Стругацких
– ХОЗЯЙКА МЕДНОЙ ГОРЫ, по сказкам Павла Бажова
– «Тоннель», реж, Илья Ермолов, по роману Яны Вагнер
– «Красивая жизнь», по роману Эмиля Золя «Дамское счастье»
– «Сливякино gate», по рассказу Александра Цыпкина
– «Злые люди», реж. Ким Дружинин, по сборнику Николая Свечина «Хроники Сыска»
– проект по повести Аркадия Гайдара «Судьба барабанщика»
Фото: кадр со съемок фильма СТАЛЬНОЕ СЕРДЦЕ