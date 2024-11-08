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Фестиваль экранизаций «Читка 3.0» объявил конкурсную программу

Автор: БК

8 ноября 2024

Смотр пройдет в Москве 11 и 12 ноября

Фестиваль экранизаций и форум кино и литературы «Читка 3.0», который пройдет в Москве 11 и 12 ноября на площадке «Старт Хаб» на «Красном Октябре», объявил конкурсную программу проектов в производстве.  

В числе фильмов и сериалов, которые будут представлены в рамках секции – экранизация романа-катастрофы Яны Вагнер «Тоннель», сказка ДОМОВЕНОК КУЗЯ, фэнтези СТАЛЬНОЕ СЕРДЦЕ, драма ГАНДИ МОЛЧАЛ ПО СУББОТАМ, фантатстический детектив ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА» и многое другое.

Лучший проект в этом блоке выберут зрители, которые путем голосования определят победителя в номинации «Самая ожидаемая экранизация».

Конкурс проектов экранизаций в стадии производства
ДОМОВЕНОК КУЗЯ, реж. Виктор Лакисов, по произведению Татьяны Александровой
ГАНДИ МОЛЧАЛ ПО СУББОТАМ, реж. Юрий Зайцев, по книге Анастасии Букреевой
СТАЛЬНОЕ СЕРДЦЕ, реж. Карен Оганесян, по сюжетам русских былин и сказок
ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА», реж. Александр Домогаров-младший, по повести братьев Стругацких
ХОЗЯЙКА МЕДНОЙ ГОРЫ, по сказкам Павла Бажова
– «Тоннель», реж, Илья Ермолов, по роману Яны Вагнер
– «Красивая жизнь», по роману Эмиля Золя «Дамское счастье»
– «Сливякино gate», по рассказу Александра Цыпкина
– «Злые люди», реж. Ким Дружинин, по сборнику Николая Свечина «Хроники Сыска»
– проект по повести Аркадия Гайдара «Судьба барабанщика»

Фото: кадр со съемок фильма СТАЛЬНОЕ СЕРДЦЕ

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