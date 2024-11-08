Фестиваль экранизаций «Читка 3.0» объявил конкурсную программу

Смотр пройдет в Москве 11 и 12 ноября

Фестиваль экранизаций и форум кино и литературы «Читка 3.0», который пройдет в Москве 11 и 12 ноября на площадке «Старт Хаб» на «Красном Октябре», объявил конкурсную программу проектов в производстве.

В числе фильмов и сериалов, которые будут представлены в рамках секции – экранизация романа-катастрофы Яны Вагнер «Тоннель», сказка ДОМОВЕНОК КУЗЯ, фэнтези СТАЛЬНОЕ СЕРДЦЕ, драма ГАНДИ МОЛЧАЛ ПО СУББОТАМ, фантатстический детектив ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА» и многое другое.

Лучший проект в этом блоке выберут зрители, которые путем голосования определят победителя в номинации «Самая ожидаемая экранизация».

Конкурс проектов экранизаций в стадии производства

– ДОМОВЕНОК КУЗЯ, реж. Виктор Лакисов, по произведению Татьяны Александровой

– ГАНДИ МОЛЧАЛ ПО СУББОТАМ, реж. Юрий Зайцев, по книге Анастасии Букреевой

– СТАЛЬНОЕ СЕРДЦЕ, реж. Карен Оганесян, по сюжетам русских былин и сказок

– ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА», реж. Александр Домогаров-младший, по повести братьев Стругацких

– ХОЗЯЙКА МЕДНОЙ ГОРЫ, по сказкам Павла Бажова

– «Тоннель», реж, Илья Ермолов, по роману Яны Вагнер

– «Красивая жизнь», по роману Эмиля Золя «Дамское счастье»

– «Сливякино gate», по рассказу Александра Цыпкина

– «Злые люди», реж. Ким Дружинин, по сборнику Николая Свечина «Хроники Сыска»

– проект по повести Аркадия Гайдара «Судьба барабанщика»

Фото: кадр со съемок фильма СТАЛЬНОЕ СЕРДЦЕ