Стали известны победители фестиваля экранизаций «Читка 3.0»

Самыми ожидаемыми экранизациями стали драмеди «Ганди молчал по субботам» и сериал «Туннель»

В Москве завершился фестиваль экранизаций «Читка 3.0».

Самым интересным проектом в разработке был назван мультсериал «Бусина карманного карлика» по книге Анастасии Строкиной, а самыми ожидаемыми экранизациями стали драмеди ГАНДИ МОЛЧАЛ ПО СУББОТАМ Юрия Зайцева по пьесе Анастасии Букреевой и сериал «Туннель» Ильи Ермолова по книге Яны Вагнер.

Полный список победителей

• Самая ожидаемая экранизация – ГАНДИ МОЛЧАЛ ПО СУББОТАМ и «Туннель»

• Самый интересный проект в разработке – «Бусина карманного карлика»

• Самый перспективный литературный проект для экранизации – Юлия Школьник, «Питер, Брейн и малыш»

• Диплом жюри «За семейную историю» – Наталья Вишнякова, «Сбежали львы»

• Диплом жюри – Анна Зимова, «Мы ищем таланты»

• Лучшая сценарная заявка для экранизации и новеллизации игр 1C Game Studios – ВОЙНА МИРОВ: ЗАПАДНЯ

• Лучшая сценарная заявка для экранизации и новеллизации инди-игр – СЕРДЦЕ АЛТАЯ

• Специальный приз «За максимальное участие и поддержку экранизаций в сезоне 23-24» – телеканал «Россия 1»

Фото: кадр со съемок фильма ГАНДИ МОЛЧАЛ ПО СУББОТАМ