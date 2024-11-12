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Стали известны победители фестиваля экранизаций «Читка 3.0»

Автор: БК

12 ноября 2024

Самыми ожидаемыми экранизациями стали драмеди «Ганди молчал по субботам» и сериал «Туннель»

В Москве завершился фестиваль экранизаций «Читка 3.0».

Самым интересным проектом в разработке был назван мультсериал «Бусина карманного карлика» по книге Анастасии Строкиной, а самыми ожидаемыми экранизациями стали драмеди ГАНДИ МОЛЧАЛ ПО СУББОТАМ Юрия Зайцева по пьесе Анастасии Букреевой и сериал «Туннель» Ильи Ермолова по книге Яны Вагнер.

Полный список победителей

• Самая ожидаемая экранизация – ГАНДИ МОЛЧАЛ ПО СУББОТАМ и «Туннель»
• Самый интересный проект в разработке – «Бусина карманного карлика»
• Самый перспективный литературный проект для экранизации – Юлия Школьник, «Питер, Брейн и малыш»
• Диплом жюри «За семейную историю» – Наталья Вишнякова, «Сбежали львы»
• Диплом жюри – Анна Зимова, «Мы ищем таланты»
• Лучшая сценарная заявка для экранизации и новеллизации игр 1C Game Studios – ВОЙНА МИРОВ: ЗАПАДНЯ
• Лучшая сценарная заявка для экранизации и новеллизации инди-игр – СЕРДЦЕ АЛТАЯ
• Специальный приз «За максимальное участие и поддержку экранизаций в сезоне 23-24» – телеканал «Россия 1»

Фото: кадр со съемок фильма ГАНДИ МОЛЧАЛ ПО СУББОТАМ

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