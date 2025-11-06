top banner
Фестиваль экранизаций «Читка 4.0» объявил конкурсную программу

Автор: БК

6 ноября 2025

Форум пройдет в Москве 10 и 11 ноября

Фестиваль экранизаций и форум кино и литературы «Читка 4.0», который пройдет в Москве 10 и 11 ноября в пространстве Quattro Space, объявил конкурсную программу.  

В блок проектов в производстве попали семь проектов, по каждому из которых будут представлены эксклюзивные видеоматериалы. В их числе – БУРАТИНО Игоря Волошина, СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ Сарика Андреасяна, две экранизации произведений братьев Стругацких «Трудно быть богом» и «Полдень», а также многое другое. Лучший проект в этой категории выберут зрители путем голосования.

В конкурсную программу с готовым девелопментом, в свою очередь, вошло восемь экранизаций, готовых к производству и находящихся в поисках партнеров. Победителя в номинации «Самый интересный проект в разработке» определит профессиональное жюри.

Кроме того, в рамках форума пройдут питчинг литературных прав и круглые столы и дискуссии на актуальные темы. 

Конкурс проектов экранизаций в стадии производства
БУРАТИНО, реж. Игорь Волошин
ЛЕВША, реж. Владимир Беседин
МОРОЗКО, реж. Эдуард Бордуков
СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ, реж. Сарик Андреасян
• «Трудно быть богом», реж. Дмитрий Тюрин
• «Полдень», реж. Клим Козинский
• «Радар», реж. Константин Смирнов

Конкурс проектов с готовым девелопментом 
• «Убыр», сценарист и шоураннер Любовь Мульменко, по книге Шамиля Идиатуллина
• «Тайны Чароводья», по книгам Юлии Ивановой
• «Воитель с Марса», реж. Александр Сухарев, сценарист Юлия Лемарк, по мотивам книги «Бунта пупсиков» Дмитрия Емеца 
• «Чем мы занимались, пока вы учили нас жить», реж. Александра Сарана, по книге Ивана Бевза
ГОЛОД, реж. Юлия Трофимова, по одноименному роману Светланы Павловой
• «Солонго», по книге Евгения Рудашевского 
РАХМАНИНОВ, по книге Маргариты Мамич «Композитор тишины. Сергей Рахманинов»
• «Воробьиная ночь», реж. Антон Бильжо, по мотивам поэмы грузинского писателя Важи Пшевалы «Гость и хозяин»

Фото: кадр со съемок фильма СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ

