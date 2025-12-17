top banner
Короткометражный фильм Александра Молочникова попал в шорт-лист премии «Оскар»

Автор: Илья Кувшинов

17 декабря 2025

Финальный список претендентов будет объявлен 22 января

Академия кинематографических искусств и наук объявила шорт-лист грядущей премии «Оскар» сразу в двенадцати категориях. По количеству упоминаний в нем лидируют триллер ГРЕШНИКИ и мюзикл ЗЛАЯ. ЧАСТЬ 2.

В номинацию «Короткометражный игровой фильм» прошла лента Александра Молочникова "Extremist", посвященная российской художнице Саше Скочиленко. Главные роли в 17-минутной ленте исполнили Виктория Мирошниченко, Тина Далакишвили, Лилиан Малкина и Артур Смолянинов*, а оператором выступил Михаил Кричман (ЛЕВИАФАН, ЕЛЕНА). После премьеры на фестивале в Теллурайде к проекту в качестве продюсеров присоединились Бен Стиллер и Джон Лешер (БЕРДМЕН).

Всего на попадание в шорт-лист претендовало 207 фильмов. Теперь членам киноакадемии из всех ветвей предстоит посмотреть все 15 отобранных картин и выбрать пять номинантов.

Финальный список претендентов на 98-й «Оскар» будет объявлен 22 января.

* Внесен Минюстом в реестр иноагентов.

Фото: кадр со съемок фильма "Extremist"

