Юра Борисов получил приглашение стать членом Американской киноакадемии

Российский актер попал в число 534 представителей индустрии

Академия кинематографических искусств и наук пригласила российского актера Юру Борисова стать членом организации.

Звезда АНОРЫ стал одним из 534 представителей индустрии, кого удостоили приглашением в этом году – каждый из них был отмечен академией за исключительный вклад в киноискусство.

Также в список попали актеры Киран Калкин, Моника Барбаро, Дэйв Батиста, Рэйчел Броснахан, Стивен Грэм, Джоди Комер, Майки Мэдисон, Джейсон Момоа, Себастьян Стэн, Джереми Стронг, режиссеры Майк Флэнаган, Корали Фаржа, Брэди Корбет и многие другие.

Если все 534 человека примут приглашение, то общее количество членов Академии увеличится до 11 120 человек.

Фото: кадр из фильма КУПЕ №6