Ридли Скотт и Гленн Клоуз получат почетный «Оскар» за вклад в кинематограф
Автор: БК
10 июня 2026
17-я церемония вручения Governors Awards состоится 15 ноября
Американская академия кинематографических искусств и наук назвала лауреатов премии «Оскар» за вклад в кинематограф.
Обладателями почетной награды в этом году станут режиссер Ридли Скотт, актриса Гленн Клоуз, а также аниматор Флойд Норман.
Помимо этого, продюсеры Кристин Вашон и Памела Коффлер из компании Killer Films получат награду имени Ирвинга Тальберга, которая вручается за выдающийся продюсерский вклад в развитие кинопроизводства.
17-я церемония вручения Governors Awards состоится 15 ноября.
Фото: AMPAS
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