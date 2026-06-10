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Ридли Скотт и Гленн Клоуз получат почетный «Оскар» за вклад в кинематограф

Автор: БК

10 июня 2026

17-я церемония вручения Governors Awards состоится 15 ноября

Американская академия кинематографических искусств и наук назвала лауреатов премии «Оскар» за вклад в кинематограф.

Обладателями почетной награды в этом году станут режиссер Ридли Скотт, актриса Гленн Клоуз, а также аниматор Флойд Норман.

Помимо этого, продюсеры Кристин Вашон и Памела Коффлер из компании Killer Films получат награду имени Ирвинга Тальберга, которая вручается за выдающийся продюсерский вклад в развитие кинопроизводства.

17-я церемония вручения Governors Awards состоится 15 ноября.

Фото: AMPAS

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