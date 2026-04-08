Стали известны даты проведения премии «Оскар» в 2027 и 2028 годах
Автор: Илья Кувшинов
8 апреля 2026
Это будут две последние церемонии в традиционном Dolby Theater
Академия кинематографических искусств и наук назвала даты проведения двух следующих «Оскаров»: 99-я церемония награждения состоится 14 марта 2017 года, а 100-я – 5 марта 2028 года.
Ближайшее объявление номинантов, в свою очередь, предварительно запланировано на 21 января 2027 года.
Напомним, что это две последние церемонии, которые пройдут в Dolby Theater и будут транслироваться телесетью ABC – с 2029 года новым вещателем станет YouTube, а сам «Оскар» переедет в лос-анджелесский Peacock Theater.
