Джонни Депп спродюсирует англоязычную экранизацию «Мастера и Маргариты»

Компания Джонни Деппа IN.2 Film совместно с продюсерами Светланой Дали и Грейс Ло начинают работу над новой экранизацией «Мастера и Маргариты» – первой англоязычной адаптацией романа Михаила Булгакова.

Помимо Дали и Ло, разрабатывавших картину в течение нескольких лет, продюсерами выступят сам актер, его партнеры по компании (Стивен Дьютерс и Стивен Малит), а также Tribune Pictures в лице Наташи Рогаль и Роберта МакЛина. Исполнительными продюсерами станут Константин Ёлкин (World Vision), Эндрю Фурман, Невин Шелит, Майкл Палетта (Tribune Pictures) и Майкл Лэнг.

Старт съемок нового МАСТЕРА И МАРГАРИТЫ намечен на вторую половину 2026 года.

Стоит отметить, что ранее Дали и IN.2 Film уже работали над проектами ЖАННА ДЮБАРРИ и МОДИ: ТРИ ДНЯ НА КРЫЛЬЯХ БЕЗУМИЯ, сопродюсерами которых выступили Константин Елкин и Red Sea Film Fund.

Фото: пресс-служба проекта