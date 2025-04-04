Литературный конкурс «Экранизация» объявил победителей

Главный приз получили Анна Матвеева и Павел Волчик

Издательский сервис Rideró и агентство талантов StarDust подвели итоги четвертого сезона литературного конкурса «Экранизация».

Главный приз – предложение договора на экранизацию произведения от холдинга «СТС Медиа» получили Анна Матвеева с романом «Каждые сто лет» и Павел Волчик с романом «Бюро сновидений».

Лауреатами по решению экспертного жюри под председательством кинообозревателя Сусанны Альпериной стали:

• 1 место — Анна Матвеева, «Каждые сто лет» (приз 100 тысяч рублей);

• 2 место — Алексей Кудряшов, «Глушь» (приз 60 тысяч рублей);

• 3 место — Александра Логинова, «32 фигуры» (приз 40 тысяч рублей).

Помимо выделенных фаворитов всем финалистам конкурса из короткого списка предоставляется возможность презентовать на закрытых питчингах с продюсерами «СТС Медиа» свои работы.