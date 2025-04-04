Литературный конкурс «Экранизация» объявил победителей
Главный приз получили Анна Матвеева и Павел Волчик
Издательский сервис Rideró и агентство талантов StarDust подвели итоги четвертого сезона литературного конкурса «Экранизация».
Главный приз – предложение договора на экранизацию произведения от холдинга «СТС Медиа» получили Анна Матвеева с романом «Каждые сто лет» и Павел Волчик с романом «Бюро сновидений».
Лауреатами по решению экспертного жюри под председательством кинообозревателя Сусанны Альпериной стали:
• 1 место — Анна Матвеева, «Каждые сто лет» (приз 100 тысяч рублей);
• 2 место — Алексей Кудряшов, «Глушь» (приз 60 тысяч рублей);
• 3 место — Александра Логинова, «32 фигуры» (приз 40 тысяч рублей).
Помимо выделенных фаворитов всем финалистам конкурса из короткого списка предоставляется возможность презентовать на закрытых питчингах с продюсерами «СТС Медиа» свои работы.