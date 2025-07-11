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Фантастический роман «Vita Nostra» станет сериалом

Автор: Илья Кувшинов

11 июля 2025

Шоураннером и автором сценария проекта выступает Дарья Грацевич

Компания Russian Code объявила о том, что работает над экранизацией фантастического романа «Vita Nostra» Марины и Сергея Дяченко.

Шоураннером и автором сценария грядущего проекта выступает Дарья Грацевич («Черное облако», «Измены», ХОЛОП).

Действие оригинального романа происходит на рубеже тысячелетий. В центре повествования – девушка, которая против своей воли поступает в институт Специальных Технологий, где учеба меняет саму природу человека.

Помимо «Vita Nostra», в цикл «Метаморфозы» также входят еще четыре книги Дяченко. Создатели сериала утверждают, что проект станет новой вселенной с огромным потенциалом в разных направлениях.

Фото: обложка книги «Vita Nostra. Собирая осколки»

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