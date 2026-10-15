От книги к экрану: как экранизации меняют продажи литературных произведений

Наиболее заметную динамику показала книга «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х»

Издательская группа «Эксмо-АСТ» подготовила исследование о влиянии экранизаций на продажи книг. Согласно полученным данным, после выхода фильмов и сериалов спрос на литературные первоисточники в отдельных случаях увеличивается в десятки раз, а эффект может сохраняться до шести месяцев.

Наиболее заметную динамику показала документальная книга «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х» Роберта Гараева: после выхода сериала Жоры Крыжовникова продажи выросли на 9639% (с 794 до 77 302 экземпляров). В свою очередь, у «Плейлиста волонтера» Мршавко Штапича показатель увеличился на 3093% (со 148 до 4726 экземпляров), а у «Загадай любовь» Аси Лавринович – на 690% (с 4683 до 37 016 экземпляров).

Отмечается, что рост не всегда измеряется десятками раз. Например, продажи «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова после дебюта новой экранизации выросли на 52%, а «К себе нежно» Ольги Примаченко – всего на 28%. При этом, издательская группа уверена, что экранизации также могут повышать интерес к другим произведениям авторов: после выхода фильма ЗАГАДАЙ ЛЮБОВЬ продажи остальных книг Аси Лавринович выросли на 45% (до 170 237 экземпляров); у произведений Булгакова рост составил 13%, а книг Примаченко – 3%.

В «Эксмо-АСТ» отмечают, что на динамику продаж влияют известность автора, масштаб рекламной кампании экранизации и оформление книжного издания. Интерес к первоисточнику может возникнуть еще до премьеры, когда начинается продвижение фильма, а переиздания с кинообложками, особенно с изображениями актеров, становятся дополнительным стимулом для покупки.

Фото: кадр из сериала «Слово пацана: Кровь на асфальте»