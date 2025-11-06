Издательство «Эксмо-АСТ» выступит соинвестором фильма по книге «К себе нежно»

Инвестиции в создание картины составят 50% ее производственного бюджета

Стал известен первый кинопроект, в создание которого вложится «Эксмо» – издательская группа заключила соглашение с продюсерским центром «Яндекса» «Плюс Студией» о соинвестировании производства фильма по нон-фикшну «К себе нежно» Ольги Примаченко. Об этом сообщают «Ведомости».

В издательстве уточнили, что инвестиции «Эксмо» в создание картины составят 50% ее производственного бюджета. Точный размер бюджета проекта не раскрывается.

Съемки К СЕБЕ НЕЖНО стартовали в августе. Режиссером фильма выступает Иван Китаев («Бывшие»), а сценаристом – Дарья Грацевич («Измены», «Черное облако», ХОЛОП). Главные роли в проекте о принятии своих чувств, обретении собственного голоса и новой надежды исполняют Карина Разумовская, Артем Ткаченко, Пелагея Невзорова, Ольга Медынич и другие. Кинотеатральный релиз предварительно намечен на апрель 2026 года.

Напомним, что впервые издательская группа «Эксмо-АСТ» заявила о том, что будет инвестировать в экранизации книг российских авторов в феврале 2023 года – тогда утверждалось, что на первый проект планируется выделить 200 млн рублей.

Фото: официальный сайт «Эксмо»