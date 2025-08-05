«Яндекс» сделает байопик о хоккеисте Александре Овечкине

Проект станет частью большой амбассадорской сделки

У «Яндекс» появится новый амбассадор – компания заключила контракт с хоккеистом Александром Овечкиным. Об этом сообщают «Ведомости».

Согласно условиям сотрудничества, он займется продвижением продуктов и сервисов «Яндекса». В их числе называются онлайн-кинотеатр «Кинопоиск», приложение «Яндекс Go» и сервиса доставки еды и продуктов «Яндекс Еда». Сумма сделки не разглашается.

Помимо этого, продюсерский центр «Яндекса» – «Плюс Студия» приобрела у хоккеиста и его представителей права на создание кинопроекта, основанного на биографии Овечкина. Отмечается, что он может быть реализован как в полнометражном, так и сериальном формате.

В рамках сделки «Кинопоиск» также получил права на показ документального сериала о спортсмене, который сейчас снимается в Северной Америке.

Напомним, что в апреле Овечкин стал лучшим снайпером в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), побив рекорд канадца Уэйна Гретцки. Также, согласно данным Sportrac и DraftKings Sportsbook, он возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых хоккеистов в истории лиги.

Фото: кадр из сериала «Минута тишины»