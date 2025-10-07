top banner
Яндекс запускает второй сезон инклюзивного кинопроекта «Общий план»

Автор: БК

7 октября 2025

Подача заявки на участие возможна до 28 октября

«Яндекс» и «Кинопоиск» совместно с Московской школой кино объявили о запуске второго сезона кинопроекта «Общий план», цель которого – привлечь внимание к инклюзии в кино и помочь талантливым актерам с особенностями здоровья заявить о себе.

Заявки принимаются в любом жанре: от комедии до триллера. Поучаствовать могут сценаристы и режиссеры, у которых есть опыт создания сценариев для игровых фильмов или сериалов. Подача заявки возможна до 28 октября.

Новый сезон посвящен технологиям – сюжет можно строить вокруг технологий, существующих сегодня, или тех, которые могут появиться в будущем. Главное требование – в сценарной заявке должен быть прописан хотя бы один персонаж с особенностями физического или ментального здоровья. Более подробная информация доступна на странице проекта.

Авторы отобранных десяти лучших заявок станут студентами лаборатории Московской школы кино, посвященной инклюзии в киноиндустрии. Мастера школы вместе с редакторами и продюсерами «Кинопоиска и «Плюс Студии» помогут студентам превратить заявки в полноценные сценарии для короткометражных фильмов. Менторами станут режиссеры и сценаристы Анна Пармас, Алена Званцова и Илья Шеховцов – они присоединятся к лаборатории на финальном этапе.

По итогам жюри из мастеров МШК и кураторов проекта «Общий план» отберет четыре лучших сценария, которые лягут в основу нового киноальманаха – его съемки запланированы на весну 2026 года.

Фото: кадр из новеллы «Это мой голос» альманаха ОБЩИЙ ПЛАН

