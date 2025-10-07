top banner
«Кинопоиск» оштрафовали на 3 млн рублей из-за фильма «Триггер»

Автор: Илья Кувшинов

7 октября 2025

Вердикт был вынесен 12 августа

Стало известно, что именно послужило причиной для недавнего штрафа онлайн-кинотеатру «Кинопоиск».

Согласно постановлению о назначении административного наказания, Роскомнадзор и эксперты ФГУП «ГРЧЦ» обнаружили «распространение информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения* и (или) предпочтения» в американском фильме ТРИГГЕР Криса Мура.

«Демонстрируемая информация подлежит квалификации как обнаруживающая признаки социокультурной угрозы национальной безопасности РФ в части, касающейся защиты традиционных ценностей, так как обнаруживает признаки идеологического и психологического воздействия на реципиента в виде насаждения деструктивной идеологии», – подчеркивается в документе.

Доводы защиты онлайн-кинотеатра о том, что никакой пропаганды допущено не было, судья расценил как ошибочные. Помимо этого, суд обратил внимание, что транслируемые смыслы проекта несовместимы с несовместимы с положениями указа президента о сохранении российских духовно-нравственных ценностей.

«Мы надеемся, что текущая практика штрафов в отношении онлайн-кинотеатров будет пересмотрена в сторону предупреждений, а штрафы будут применяться только за неисполнение требований от госорганов», – заявила пресс-служба «Кинопоиска» в официальном комментарии.

Слэшер 2019 года рассказывает о двух друзьях, которые, чтобы привлечь к себе внимание, решают разыграть нападение легендарного серийного убийцы. Однако их план неожиданно дает сбой, поскольку за ними начинает охотиться настоящий маньяк.

* Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России.

Фото: кадр из фильма ТРИГГЕР

