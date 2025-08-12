top banner

«Кинопоиск» оштрафован на 3 млн рублей

Автор: Илья Кувшинов

12 августа 2025

В суде не уточнили, что стало поводом для составления протокола

Таганский суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» на 3 млн рублей.

Отмечается, что стриминг был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 6.21. КоАП РФ – пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения.

В суде не уточнили, что стало поводом для составления протокола.

