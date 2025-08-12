«Кинопоиск» оштрафован на 3 млн рублей
Автор: Илья Кувшинов
12 августа 2025
В суде не уточнили, что стало поводом для составления протокола
Таганский суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» на 3 млн рублей.
Отмечается, что стриминг был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 6.21. КоАП РФ – пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения.
В суде не уточнили, что стало поводом для составления протокола.
