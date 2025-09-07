Новинки сентября в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»

Второй сезон мультсериала «Барсукот. Очень зверский детектив», новые «Голодные игры» и многое другое

В числе сентябрьских новинок, которые появятся в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» – второй сезон мультсериала «Барсукот. Очень зверский детектив». На этот раз Барсук Старший и младший детектив полиции Барсукот должны выяснить, кто крадет произведения зверского искусства.

Кроме того, зрителей стриминга ждут продолжение комедии «Закрыть гештальт», фантастическая антиутопия ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: БАЛЛАДА О ЗМЕЯХ И ПЕВЧИХ ПТИЦАХ, комедийный боевик ШПИОНСКАЯ СВАДЬБА и многое другое.

Уже на сервисе:

НЕ ОДНА ДОМА 2 (комедия, реж. Митрий Семенов-Алейников)

Маша отправляется с папой в летнее путешествие в автодоме. Три года назад мама и папа пообещали дочке, что будут проводить больше времени вместе и теперь поездка на природу — семейная традиция. Но Маша уже выросла, и ей стало скучно проводить столько времени с родителями. Душа подростка рвется к новым приключениям, однако взрослые этого совсем не понимают. Одной из остановок на пути семьи становится кемпинг. Там же останавливается автобус, который везет подростков в летний лагерь. Маша знакомится с одной из девочек. По счастливой случайности ее тоже зовут Маша, и она совсем не хочет ехать в лагерь. Недолго думая, девочки меняются местами: Маша отправляется в лагерь, а «другая Маша» спокойно возвращается домой. В лагере Маша встречает своих «старых» знакомых — жуликов Хахаля и Няню, которые снова замышляют что-то нехорошее. Маша со своей новой подружкой Викой решают дать им отпор и разрабатывают хитроумный план с изощренными ловушками, чтобы помешать злодеям осуществить задуманное.

СЛУЧАЙНЫЙ ВЫСТРЕЛ (вестерн, реж. Джоэл Соуса)

Конец XIX века. Харланд Раст — преступник, за голову которого назначена награда. Он отправляется в Канзас, чтобы спасти 13-летнего внука Лукаса, случайно убившего владельца ранчо и приговоренного к повешению. Вместе они бегут в Мексику, но их преследуют легендарный маршал США Вуд Хелм и охотник за головами Фентон Лэнг.

ПИСЬМА О ЛЮБВИ (мелодрама, реж. Полли Стил)

Ник встречает Изабель. Кажется, между ними пронеслась целая жизнь. Их первое свидание, первый закат над шумным океаном, первые стихи. Но они незнакомы. Несколько часов назад Изабель вышла замуж за мужчину, которого не любит. А Ник никак не может расстаться с прошлым. Спустя мгновение им суждено расстаться. И лишь судьбе под силу свести их вновь.

МИСТЕР К (детектив, реж. Таллула Хазекамп Шваб)

Странствующий фокусник мистер К. останавливается на ночлег в гостинице. На первый взгляд пустующая, она заполнена эксцентричными постояльцами и персоналом. После тревожной ночи мистер К. пытается покинуть отель, но понимает, что не может найти из него выход. Все попытки выбраться лишь усугубляют его положение, пока не приводят к встрече с таинственным Оракулом.

АРЛАН. РЕШАЮЩИЙ РАУНД (спортивная драма, реж. Даулет Жумабаев)

Молодой боксер Арлан, воспитанник школы бокса олимпийского резерва, мечтает попасть на Олимпиаду, но вынужден подрабатывать, чтобы помочь матери и младшему брату, страдающему от редкого заболевания. В магазине он встречает Алину, которая учится в консерватории по классу фортепиано, но мечтает петь, и их встреча вселяет в нее уверенность выбрать свой собственный путь. Когда болезнь брата прогрессирует и требуется дорогостоящее лечение, Арлан по совету друга Тохи соглашается участвовать в кулачных боях ради быстрого заработка, отказываясь от своей мечты об Олимпийском золоте. Теперь ему предстоит пройти путь суровых испытаний в мире кулачных боев, где чемпионом является непобежденный Никита Адай.

«Осторожно, люди!» (фантастическая комедия, реж. Дмитрий Белавин, Сергей Цапенков)

В бесхребетного преподавателя филфака Семёнова вселяется инопланетянин, корабль которого потерпел крушение. К своему ужасу, пришелец узнаёт, что человечество сжигает нефть, которая создана учёными их более развитой цивилизации в качестве лекарства от всех болезней. Он хочет предупредить «соплеменников», чтобы вместе они очистили Землю от «людей-вредителей». Но для этого нужно починить корабль в тихом месте. Правда, уединиться ему не дают дочь Семёнова Алёна, его бывшая жена Катя, декан, комендант-уфолог и сильная страсть к коллеге Анне Михайловне.

«Крутая перемена», 2-й сезон (комедия, реж. Карен Оганесян)

В продолжении учительской комедии потомственный педагог Андрей Ларионов окажется в Узбекистане. В первом сезоне он вернулся на малую родину и наладил отношения с отцом, начав преподавать литературу в местной школе. Теперь Андрей хочет стать директором престижного учебного заведения в Москве, а для этого ему нужно доказать свою состоятельность, поделившись российским педагогическим подходом в школе Бухары. Там дерзкого учителя поначалу принимают в штыки.

«Офицер по условно-досрочному освобождению» (дорама, реж. Юн Сан-хо)

Эксперт по УДО бросает вызов хитроумным преступникам, которые пользуются пробелами в системе, чтобы избежать полного отбывания наказания.

«Буба», 6-й сезон (анимационный, реж. Сергей Горобец, Алексей Котеночкин, Леонид Рахманин)

Продолжение веселого мультсериала для самых маленьких о познании мира. Волшебный Буба — смешной и любознательный искатель приключений, который еще не знаком с миром людей и их привычками. Каждый день вместе с друзьями он открывает для себя что-то новое и оказывается в самых забавных и нелепых ситуациях.

С 8 сентября:

ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: БАЛЛАДА О ЗМЕЯХ И ПЕВЧИХ ПТИЦАХ (приключенческая фантастика, реж. Фрэнсис Лоуренс)

До того, как стать деспотичным президентом Панэма, молодой Кориолан Сноу был последней надеждой своего увядающего рода — некогда великой династии, впавшей в немилость послевоенного Капитолия. Накануне десятых ежегодных Голодных игр Сноу назначают наставником Люси Грей Бэйрд — трибута дистрикта 12. Постепенно девушка привлекает все больше внимание Панэма, становясь фавориткой грядущего соревнования. Готовый на всё, чтобы вернуть своей семье былое величие, Сноу решает обратить ситуацию с Люси в свою пользу. Начинается гонка со временем, которая покажет, кто певчая птица, а кто — змея.

АФЕРА МАСЛОМ (криминальная комедия, реж. Доминик Бомард)

Эксперт по люксовым часам Йонатан ведет спокойную жизнь, пока не знакомится с Эриком — мошенником, который втягивает его в мир краж и сбыта краденого. Эрик привлекает Джо, чтобы тот украл «Натюрморт с подсвечником» Фернана Леже и другие шедевры из Музея современного искусства в Париже на 100 миллионов евро. Кража быстро становится резонансной и втягивает троих в опасную спираль событий.

«Первокурсницы», 1-2-й сезоны (комедия, реж. Илья Ермолов, Алена Корчагина)

Решив, что они зря бросили учебу после первого курса, сороколетние подруги Жанна и Настя решают вернуться в институт и заселиться в общежитие, чтобы наверстать упущенное. В продолжении Жанна заведет курортный роман в Сочи и окажется в центре любовного треугольника в Москве, а Настя начнет сомневаться, готова ли она к отношениям с молодым однокурсником Данилой. А еще подруги откроют во время учебы совместный бизнес — кулинарный стартап.

С 10 сентября:

«Галя, у нас отмена!», 1-2-й сезоны (комедия, реж. Кирилл Васильев, Мехрали Пашаев, Максим Зыков)

В погоне за выигрышной лотерейной крышкой бывший бармен Фил устроился в магазин, где в итоге застревает. Во втором сезоне героям приходится разыгрывать спектакли перед поставщиком, работать под контролем смарт-часов, смириться с тем, что Алина увольняется ради карьеры на Бали, и искать «крысу» в коллективе, чтобы получить премию.

С 11 сентября:

28 ДНЕЙ (триллер, реж. Алессандро Тонда)

Итальянский триллер про агента итальянских секретных служб Николу Калипари, который отправился в Ирак спасать журналистку газеты Manifesto Джулиану Сгрену, похищенную террористами во время войны в Ираке. 4 марта 2005 года американский патруль случайно убил Калипари на военном контрольно-пропускном пункте США в Багдаде.

«Барсукот. Очень зверский детектив», 2-й сезон (анимационный, реж. Александра Евсеева)

В Дальнем Лесу снова неспокойно: кто-то крадет произведения зверского искусства. Главным подозреваемым считается Песец, но Барсук Старший и младший детектив полиции Барсукот проверят все версии. Тем более похищают не только искусство, но и кошечку Маркизу, в которую влюблен молодой оперативник.

С 15 сентября:

РОДСТВЕННЫЕ ДУШИ (фэнтезийная драма, реж. Валерио Мастандреа)

Госпитализированный мужчина средних лет достаточно быстро идёт на поправку под присмотром медиков, но не спешит покидать стены клиники, ведь тут, вдали от житейских проблем всякого рода, тихо и спокойно. В то же время по соседству с ним оказывается странная взбалмошная особа, не намеренная соблюдать внутрибольничные правила.

С 16 сентября:

ШПИОНСКАЯ СВАДЬБА (комедийный боевик, реж. Саймон Уэст)

Говорят, лучшие спецагенты просились на эту свадьбу придумывать конкурсы. Экзотический остров, лучшие блюда от знаменитых шефов, подвенечное платье. А в роли подружки невесты — настоящий супершпион, которую мечтает убрать вся мировая преступность. Что может пойти не так? Но праздник омрачают вооруженные наемники, решившие взять толстосумов в заложники. Агенту Сэм ничего не остается, как достать из подвязки заряженный ствол.

С 22 сентября:

«Петля времени» (детектив, реж. КК Вон)

В 1990-х преследуя серийного убийцу, полицейский Ян Гуанъяо теряет сознание и неожиданно перемещается во времени в 2018 год. Оказавшись в будущем, он поступает на службу в полицию к своему бывшему шефу, который с удивлением узнаёт пропавшего без вести 25 лет назад сотрудника. Вместе они берутся за раскрытие серии убийств, истоки которых уходят в далёкое прошлое.

С 24 сентября:

«Солнце, море, два ствола» (комедия, реж. Армен Ананикян, Карен Захаров)

Предприимчивый полицейский Гоша Адамян стремится возглавить оперативный отдел в Сочи и легко справляется с делами благодаря связям на курорте. Все меняется с приездом московского капитана Воронцова, принципиального и харизматичного офицера. Его появление ставит под угрозу как карьеру Гоши, так и его отношения с дочкой начальника ОВД Кирой и сестрой-журналисткой Дианой. Попутно напарники находят нелегальное казино, расследуют исчезновение девушек, ищут грабителя ювелирного магазина, а также противостоят опасной группировке.

С 29 сентября:

«Закрыть гештальт», 2-й сезон (комедия, реж. Лана Влади)

Продолжение комедийного сериала о поисках душевного покоя, где центральную роль теперь исполняет ангел Костя, отец героя первого сезона. Влюбившись в обаятельную таксистку Ольгу Дудкину, он просит отправить его на землю, где поддается соблазнам современного мира и рискует оказаться в аду.

Также в сентябре:

«Универ. Молодые», 2-й сезон (комедия, реж. Михаил Шулаев)

Продолжение мягкого перезапуска культового ситкома нулевых. Студенты МВГУ продолжают притираться друг к другу и заглаживать вину за старые ошибки. Федя повзрослеет и пойдет на работу, чтобы вернуть доверие Полины. А та зачем-то свяжется с микрозаймами. Аня и Паша столкнутся с первыми трудностями и страстями студенческой любви, Слава начнет встречаться с четырьмя девушками одновременно. Зуев уступит пост ректора своей первой жене Веронике, замдекана экономического факультета Вике Бобр придется судиться с Кириллом, а разбогатевший Кузя расскажет студентам о секретах бизнеса и откроет в универе пельменную.

«Клюквенный щербет», 4-й сезон (мелодрама, реж. Кетджхе, Айдын Булут)

Доа и Фатих счастливы вместе и планируют свадьбу, которую ускоряет неожиданная беременность девушки. Однако простое решение осложняется разными взглядами их семей: мать Доа — современная и независимая женщина, а родители Фатиха строго придерживаются традиций. Чтобы построить общее будущее, влюбленным придется преодолеть не только испытания, но и противоречия между близкими.

Фото: кадр из сериала «Барсукот. Очень зверский детектив»