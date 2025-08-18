Выручка российских онлайн-кинотеатров за первое полугодие 2025 года выросла до 73,6 млрд рублей

Лидером по доле рынка вновь стал «Кинопоиск»

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily подвело итоги исследования о рынке онлайн-кинотеатров за первое полугодие 2025 года.

Согласно ему, выручка российских платформ за первые шесть месяцев этого года выросла до 73,6 млрд рублей (+45% год к году). Основную часть выручки (70,7 млрд рублей) принесла платная модель, а 2,9 млрд пришлось на рекламную модель. Среди причин роста – продолжение создания оригинальных проектов и повышение стоимости абонентской платы.

Лидером по доле рынка вновь стал «Кинопоиск» (33,9%). На втором месте оказался Okko (17%), год назад занимавший четвертое место. Бронза досталась «Иви» (16,3%) – ранее платформа держалась на второй строчке. Wink оказался четвертым с результатом в 14,1%. Пятое место занял Start (6,5%), шестое – KION (5,8%), а седьмое – Premier (4,4%).

Подчеркивается, что Okko, добившийся наиболее заметного увеличения доли рынка, быстрее других наращивал и выручку (в сегментах AVOD, SVOD и TVOD/EST) – сразу на рекордных 95%. Сохранивший лидерство «Кинопоиск» получил рост на 44%, «Иви» – на 41%.

Отдельно TelecomDaily выделило сегмент лицензирования и партнерств (L&P), который рассчитан для стримингов (без учета кинопроката, ТВ, кабельного и спутникового сегментов). Общая выручка в нем снизилась с 1,4 млрд рублей до 10,2 млрд (–11% год к году). Лидером в данном сегменте также стал «Кинопоиск» с долей в 29,3%. Второе место занял «Иви» (27,8%), а третье – «Амедиатека» (15,8%). Доля Wink составила 14,3% и позволила занять четвертую строчку. На пятом месте оказался Start (4,8%).

Фото: Freepik