Фонд кино поддержит 15 проектов кинокомпаний-лидеров
Среди них – «Садко», «Холоп 3» и «Рождение империи»
Фонд кино завершил процедуру отбора национальных художественных фильмов компаний – лидеров отечественного кинопроизводства.
Всего к получению поддержки было утверждено пятнадцать проектов. Список студий и картин расположен в алфавитном порядке.
«Арт Пикчерс Студия»
• ПРИКЛЮЧЕНИЯ СТАРИКА ХОТТАБЫЧА
«ВБД Груп»
• ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК
• НЕЗНАЙКА
• СНЕГУРОЧКА
• ХОЛОП 3
«Водород 2011»
• ВЕСЕЛЬЧАК У
• НЕАНДЕРТАЛЕЦ
«Дирекция Кино»
• АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК
«Кинокомпания СТВ»
• САДКО
• ЧУДО-ЮДО
«МЕМ»
• ДЕД
«Студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова»
• КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ
• РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ
«Централ Партнершип»
• АНГЕЛЫ ЛАДОГИ
• ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
Фото: кадр со съемок фильма РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ