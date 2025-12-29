Фонд кино поддержит 15 проектов кинокомпаний-лидеров

Среди них – «Садко», «Холоп 3» и «Рождение империи»

Фонд кино завершил процедуру отбора национальных художественных фильмов компаний – лидеров отечественного кинопроизводства.

Всего к получению поддержки было утверждено пятнадцать проектов. Список студий и картин расположен в алфавитном порядке.

«Арт Пикчерс Студия»

• ПРИКЛЮЧЕНИЯ СТАРИКА ХОТТАБЫЧА

«ВБД Груп»

• ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК

• НЕЗНАЙКА

• СНЕГУРОЧКА

• ХОЛОП 3

«Водород 2011»

• ВЕСЕЛЬЧАК У

• НЕАНДЕРТАЛЕЦ

«Дирекция Кино»

• АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК

«Кинокомпания СТВ»

• САДКО

• ЧУДО-ЮДО

«МЕМ»

• ДЕД

«Студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова»

• КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ

• РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ

«Централ Партнершип»

• АНГЕЛЫ ЛАДОГИ

• ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

Фото: кадр со съемок фильма РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ