Фонд кино поддержит 15 проектов кинокомпаний-лидеров

Автор: БК

29 декабря 2025

Среди них – «Садко», «Холоп 3» и «Рождение империи»

Фонд кино завершил процедуру отбора национальных художественных фильмов компаний – лидеров отечественного кинопроизводства.

Всего к получению поддержки было утверждено пятнадцать проектов. Список студий и картин расположен в алфавитном порядке.

«Арт Пикчерс Студия»
ПРИКЛЮЧЕНИЯ СТАРИКА ХОТТАБЫЧА

«ВБД Груп»
• ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК
• НЕЗНАЙКА
• СНЕГУРОЧКА
• ХОЛОП 3

«Водород 2011»
• ВЕСЕЛЬЧАК У
• НЕАНДЕРТАЛЕЦ

«Дирекция Кино»
• АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК

«Кинокомпания СТВ»
• САДКО
• ЧУДО-ЮДО

«МЕМ»
• ДЕД

«Студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова»
• КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ
• РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ

«Централ Партнершип»
• АНГЕЛЫ ЛАДОГИ
• ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

Фото: кадр со съемок фильма РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ

