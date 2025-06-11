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Фонд кино в очередной раз продлил прием заявок на создание кинозалов в малых городах

Автор: БК

11 июня 2025

Принять участие в отборе можно до 20 июня

Фонд кино снова продлил еще один отбор.

Теперь организации кинопоказа, претендующие на субсидию в целях создания (переоборудования) кинозалов в малых населенных пунктах с численностью жителей до 50 тысяч человек, могут подать заявку на онлайн-площадке до 20 июня.

Помимо этого, 16 июня в 16:00 в ТАСС состоится рабочая встреча, посвященная данному отбору. В ней примут участие исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов, директор представительства Фонда кино по развитию регионального кинопоказа Юлия Кокошкина и руководитель Правового департамента Фонда кино Вера Зеболова.

Все желающие смогут наблюдать за мероприятием посредством онлайн-трансляции, которая будет доступна на сайте Фонда кино и ТАСС.

Фото: Фонд кино

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