  • Фонд кино провел очную защиту национальных фильмов о Дальнем Востоке

Фонд кино провел очную защиту национальных фильмов о Дальнем Востоке

Автор: Илья Кувшинов

24 сентября 2025

Во втором блоке питчинга было представлено 10 проектов

Блок национальных фильмов о Дальнем Востоке и снятых на Дальнем Востоке открыла детективная драма ЧУЖОЙ ПИР («Кинокомпания Э»). По сюжету у 58-летнего пастуха Михаила в горах пропадают яки. Узнав, что воры увели стадо в город, он отправляется на своем коне в далекое и опасное путешествие, которое полностью изменит его жизнь.  Режиссером картины выступает Элла Тухарели, а сценарий написал Дмитрий Давыдов (ЧУМА, ПУГАЛО). По его словам, это история о мужчине, который теряет все, однако правда остается за ним. Съемки картины пройдут в Республике Бурятия, Закаменском районе, Улан-Уде и Забайкальском крае. В дримкасте на главную роль заявлен Тимофей Трибунцев. Бюджет картины – 50 млн рублей.

Компания «Мечталет плюс» представила картину ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ РОБИНЗОН, основанную на романе Николая Сибирякова «Русский Робинзон». В центре повествования – высаженный на дальневосточный берег гусар Лисицин, который вынужден в одиночку искать дорогу обратно в Петербург, терпя невзгоды и лишения. Режиссером и автором сценария выступает Сергей Яковлев. В числе референсов называются картины НА ОЩУПЬ, ВЫЖИВШИЙ, ИЗГОЙ и ДЕРСУ УЗАЛА. Главную роль в проекте исполнит Антон Филипенко, который записал видеообращение для питчинга. В дримкасте также заявлены Тимофей Трибунцев, Роман Хан и Никита Родионов. В картине заинтересован онлайн-кинотеатр Premier.

ООО «Высокие широты» представила картину ЛЕГЕНДА О ГОРНОСТАЕ. Сюжет фильма объединяет мифы морских охотников Чукотки и предания о покорении Сибири русскими первопроходцами. В центре повествования – история взросления юного эскимосского вождя, который должен вернуть себе «трон» после вероломного убийства отца. Создатели видят этот проект большой экосистемой инициатив, направленных на возрождение культурного наследия Арктики. Они начали его с постройки поселений на Мысе Опасный, которые должны стать точкой притяжения туристов после выхода фильма, а также с пошива исторических костюмов музейного качества. В дримкасте ленты заявлены Юра Борисов и Александр Яценко. Съемки запланированы на Чукотке в три блока на 2026-2027 годы.

Криминальная драма ПЕС («МЕМ») ранее уже представлялась на питчинге Фонда кино. Картина расскажет о бывшем киллере, который отправляется спасать похищенную внучку вместе с ее молодым человеком. Нюанс в том, что герой страдает провалами в памяти и вынужден все записывать в блокнот. В режиссерском кресле – Константин Смирнов (ВОЛЧОК). Главные роли в картине исполнят Сергей Гармаш и Рузиль Минекаев. Генеральный продюсер MEM Cinema Production Давид Цаллаев заметил, что это очень крепкая коммерческая история. Съемки запланированы на Дальнем Востоке. Сопродюсером картины выступает онлайн-кинотеатр Okko, а дистрибьютором станет «Централ Партнершип».

ООО «ДОК-Синема» представила проект КИНО БЕЗ НАЗВАНИЯ. Это история о трех друзьях из приморского городка, которые делили радости, страхи и мечты у реки и моря. Спустя двадцать лет жизнь развела их: один стал военным, другой – столичным журналистом, третий – автомехаником. Но возвращение домой и шторм на берегу Тихого океана заставят их снова встать плечом к плечу. Продюсер Оксана Барковская отметила, что сюжет ленты, в лучших традициях проектов компании, основан на реальных событиях. Режиссером выступает дебютант Алексей Елистратов. Цифровые права уже проданы онлайн-кинотеатру Okko, в кинотеатральной дистрибуции заинтересована компания «Каро Премьер».

Заключительным проектом питчинга фильмов о Дальнем Востоке стала приключенческая лента ЗОЛОТО ТОЙОН БАЯ: ДНЕВНИК ГЕОЛОГА, рассказывающая о поисках легендарного золота сразу в нескольких временных эпохах. По словам создателей, фильм наполнен юмором и культурным колоритом Якутии. Картина уже снята, у Фонда запрашиваются деньги на постпродакшен – в частности, на озвучание. Кинотеатральный релиз ленты намечен на 9 апреля 2026 года.

