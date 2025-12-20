Сердце сходит с ума: итоги российского онлайн-проката в ноябре 2025 года

В ноябре 2025 года в царстве стримингов победила любовь. Среди изобилия новинок зрители почти всех онлайн-кинотеатров выбирали в первую очередь романтическую городскую комедию СВОДИШЬ С УМА и чуть более хулиганского и народного СЕРДЦЕЕДА. Второй заметной тенденцией месяца стала значительная доля зарубежных тайтлов в рейтингах онлайн-кинотеатров. Причем, кроме таких новинок, как ГРАБИТЕЛЬ С КРЫШИ и ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА, в чартах можно обнаружить релизы с большим сроком давности вроде ИЛЛЮЗИИ ОБМАНА, которая на фоне кинотеатрального проката триквела ворвалась в чарт «Кинопоиска».

«Сарафанный» хит СВОДИШЬ С УМА, продолжающий демонстрировать успехи офлайн, стартовал сразу на шести площадках в первую неделю ноября и без труда возглавил чарты двух, «Иви» и Start. Серебро зрительского смотрения фильм с Милой Ершовой и Юрием Насоновым получил на Wink и Premier, а бронзу ему отдали подписчики Okko и КИОН.

Комедия СЕРДЦЕЕД в традиционных кинотеатрах прошла довольно незаметно, однако вызвала интерес у пользователей сразу четырех стримингов. Участие в ленте Михаила Тарабукина с большой вероятностью помогло обеспечить ей первое место на Premier, в чьих проектах актер регулярно снимается. На «Иви» релиз поддержал общий романтический настрой аудитории и разместился на второй строчке. На КИОН и Okko любовные приключения в антураже российского села не вошли в топ-5, заняв седьмое и девятое места соответственно.

Криминальная комедия БЕГИ с Михаилом Пореченковым и Никитой Кологривым продемонстрировала выдающийся результат: будучи представленной всего в трех онлайн-кинотеатрах («Кинопоиск», Okko и Wink), она во всех стала лидером по просмотрам. А вот на российский триллер ВНИЗ с Егором Кридом в главной роли зрители среагировали позитивно, но все же не столь единодушно: у него третье место на Wink, четвертое на «Иви» и шестое на Okko.

Среди зарубежных новинок наиболее широко представлена в топах криминальная комедия ГРАБИТЕЛЬ С КРЫШИ. Приключения Ченнинга Татума в магазине игрушек привлекли внимание пользователей «Кинопоиска» – здесь у фильма второе место. На стримингах Okko и Wink проект стал седьмым. Триллер по первому роману Стивена Кинга ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА стал вторым в Okko и шестым в онлайн-кинотеатре КИОН. Впечатляющий результат показало фэнтези ДРАКУЛА. Картина, которая девять недель держалась в топ-10 бокс-офиса, появилась онлайн 30 ноября и буквально за один день набрала достаточное число просмотров, чтобы занять девятое место в рейтинге «Кинопоиска».

В сериальном сегменте публика сохранила свое единство в плане интереса к комедии «Санкционер». При этом на всех площадках, кроме Wink, проект поднялся относительно октябрьского рейтинга: третье место на «Иви», пятое – на «Кинопоиске» и Okko. В онлайн-кинотеатре «Ростелекома» сериал с Дмитрием Нагиевым замкнул десятку, уступив немалому числу новинок. Успешно выступил и другой проект, снятый для показа на СТС, «Химкинские ведьмы». Зрители «Кинопоиска» поставили его на почетное третье место, а пользователи Wink – на пятое.

Топ онлайн-кинотеатра «Яндекса» возглавила драма-рекордсмен «Камбэк». Финал проекта в первый день посмотрел 1 млн подписчиков – это лучший показатель по аудитории за всю историю «Кинопоиска». На втором месте оказалась премьера третьего сезона криминального триллера «Метод». Кроме того, новинка подогрела интерес публики к прошлым сезонам. Так, на той же площадке первые расследования Меглина, выделенные в отдельную карточку, оказались на девятом месте. Онлайн-кинотеатр «Иви», предоставляя свои топы, объединяет все сезоны в один тайтл – и он разместился в их чарте на пятой строчке.

Главной новинкой в онлайн-кинотеатре Start стал третий сезон одного из флагманских проектов стриминга «Вампиры средней полосы». Финальные приключения фантастического семейства из Смоленска возглавили рейтинг площадки. На «Кинопоиске» они же стали восьмыми.

В Okko лидирующую позицию занял триллер «Как приручить лису», чьи финальные серии пришлись на ноябрь. На второй строчке расположилось продолжение сказочного хита «Волшебный участок», которое, очевидно, закрепит этот успех и в декабре: выход финальной серии запланирован на 25-е число. Свежий проект с Николаем Наумовым в главной роли с большой вероятностью подогрел интерес зрителей к другим работам актера, и благодаря этому в онлайн-кинотеатре Premier в лидеры вырвался «вечный» хит «Реальные пацаны».

На «Иви» главной новинкой месяца стала масштабная историческая драма «Константинополь» с впечатляющим звездным актерским составом (первое место), а вот детектив с Дашей Верещагиной и Ириной Пеговой «Гостья» стартовал с седьмой строчки. Среди двух новинок Wink, каждая из которых обладает яркой криминальной составляющей, лучше показал себя более драматичный «Обнальщик» с Александром Яценко – у него золото рейтинга. Драмеди «Нам покер» с Сашей Бортич начало работу с четвертого места.

В онлайн-кинотеатре КИОН сложилась не частая для площадки ситуация: традиционная новинка 1-го числа нового месяца, которой стала мелодрама «Близкое счастье», не смогла потеснить прошлого лидера – мистический триллер «Бар «Один звонок». Второй сезон социального драмеди «Пингвины моей мамы» вышел в середине ноября и стал в рейтинге третьим. Пользователи Premier, наоборот, продемонстрировали лояльность к традиционным релизам платформы: третий сезон ситкома «Сеструха» получил серебро, а на восьмое место в рейтинг вернулась комедия «Полярный», очевидно, в ожидании нового сезона.

Фото: кадр из фильма СВОДИШЬ С УМА

20.12.2025 Автор: Вероника Cкурихина