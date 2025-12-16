«КИОН» рассказал о премьерах 2026 года

«Отпечатки», «Резервация», «Полдень» и многое другое

Онлайн-кинотеатр «КИОН» рассказал о десяти сериалах, которые появятся на сервисе в следующем году.

В числе новинок 2026-го – детективный триллер «Отпечатки» с Оксаной Акиньшиной и Дмитрием Чеботаревым из программы фестиваля «Новый сезон», фантастика «Полдень» по мотивам романа братьев Стругацких «Жук в муравейнике», комедия «Зовите Витю!» с Ильей Соболевой и Сашей Бортич, фантастический детектив «Резервация» по мотивам романа Станислава Гимадеева «Принцип четности», а также многое другое.

«Отпечатки» (детективный триллер, реж. Сергей Филатов)

Яна, в прошлом воспитанница детского дома, ныне – следователь СК РФ, возвращается в родной город, чтобы принять участие в расследовании жестокого убийства семьи своего старого знакомого по детдому. Местные сотрудники СК считают, что резню устроил глава семейства, позже покончивший с собой. Однако Яна узнает и о других похожих трагедиях, имевших место в прошлом ее знакомых по детдому. В деле появляются новые жертвы, и обстоятельства указывают на то, что убийца может быть связан с воспитанниками и работниками детдома, в котором выросла героиня.

«Резервация» (фантастический детектив, реж. Алексей Андрианов)

Первая экранизации фантастического романа Станислава Гимадеева «Принцип четности». Бывший полицейский Сергей возвращается домой – но дома больше нет. Родной район, отрезанный от внешнего мира загадочной аномалией, теперь называют резервацией. В резервации нет ни связи, ни привычных правил, а любая попытка выйти за ее пределы заканчивается смертью. В надежде раскрыть тайну аномалии и вытащить родных из ловушки, Сергей пробирается на закрытую территорию. Но только ли аномалия стоит у него на пути?

«Приговор» (криминальная драма, реж. Денис Карышев)

22 года назад Савва связался с преступниками и был обвинен в убийстве. Выйдя на свободу, он решает завязать с криминальным прошлым и начать тихую жизнь с любимой. Но кто-то явно против такого развития событий: Савву втягивают в разборки, шантажируют и лишают надежды на светлое будущее. Ослепленный местью, он решает расследовать собственное прошлое и найти тех, кто разрушил его жизнь. Вот только Савва не знает, что правда окажется гораздо сложнее, чем он ожидал.

«Полдень» (фантастика, реж. Клим Козинский)

Сериал по мотивам всемирно известного романа братьев Стругацких «Жук в муравейнике» из цикла «Мир Полудня» – одного из самых знаменитых произведений Стругацких. Его переиздавали и перевели на 19 языков, но экранизировали впервые. Действие сериала разворачивается в 2278 году: глава Комиссии по контактам с внеземными цивилизациями Рудольф Сикорски поручает Максиму Каммереру найти Льва Абалкина – прогрессора, который вопреки правилам прервал свою миссию на другой планете и вернулся на Землю. Каммереру предстоит не только найти Абалкина, но и спасти Землю от катастрофы.

«Туман» (комедия, реж. Сергей Филатов)

Комедия о капитане полиции Виталии Туманском, одержимом личной местью. Во время покушения на него случайно погибает жена героя, и теперь капитан любой ценой намерен найти виновных. Чтобы сохранить место в полиции, Туманскому приходится заниматься текущими делами. В помощь капитану руководство назначает симпатичную девушку, старшего лейтенанта Суворову и участкового, недавно прибывшего в Москву с Севера. Несовпадающие по характеру герои вынуждены научиться работать вместе, чтобы раскрывать преступления и помочь капитану Туманскому в его личном расследовании.

«Зовите Витю!» (комедия, реж. Денис Тяпичев)

Молодой экстрасенс-шарлатан Витя обладает даром – разводить отчаявшихся людей на деньги. И пока разговоры с «призраками умерших» обеспечивают ему шикарную жизнь, Витина совесть молчит. Но удача не может длиться вечно, и на Витю выходит блогерша Саша, мечтающая снять разгромное разоблачение. Только вот кажется, «экстрасенс» начал видеть духов по-настоящему. Витя не совсем понимает, что делать со свалившимися на его голову призраками, зато понимает Саша – теперь у нее есть реальный шанс снять ролик-сенсацию.

«Дружбаны» (скетчком, реж. Артур Румынский)

Почему мужчины живут меньше? Они забывают о правилах безопасности на рыбалке, заводят романы с замужними женщинами, а некоторые так вообще считают себя бессмертными и воюют с тещей. Три лучших друга – Юра, Витя и Семен – постоянно попадают в неприятности, но не отчаиваются – ведь настоящие дружбаны всегда вытащат из любой жизненной ситуации.

«Сергий против нечисти», новый сезон (приключения, реж. Кирилл Кузин)

В основе суперпопулярной франшизы, которая продлена на еще один сезон – приключения охотника за нечистью и капитана полиции Кати Земцовой. Вместе они расследуют преступления, совершенные темными силами. Жизнь героев осложняет вредный и не очень умный бывший напарник Кати Кракин, пониженный до участкового и мечтающий о реванше. А помогает мудрая Тетушка, которая в молодости сама успешно охотилась на нечисть.

«Адвокаты» (комедия, реж. Анна Пармас, Леонид Тележинский)

Молодой юрист Артем принципиально хочет пробиться на поприще адвокатской практики. Для этого он устраивается в фирму – агрегатор юридических услуг – «Юстасс», где начинается его путь от оператора колл-центра до настоящего адвоката. И путь этот нелегкий, ведь его наставницей против своей воли становится самый лучший, но и самый сварливый адвокат Юстасса – Людмила. Теперь они вместе ежедневно защищают своих клиентов, решая их проблемы, и даже раскрывают дела в ходе своих адвокатских расследований. Попутно они наживают себя врагов и находят друзей, но главное, вопреки взаимной неприязни в начале истории, становясь настоящими друзьями.

«Отделение» (медицинская мелодрама, реж. Сергей Знаменский)

Даша готовится возглавить возглавить отделение женской клиники. Но планам не суждено сбыться: должность получает ее мать, с которой она не общалась десять лет. Теперь они работают бок о бок – спасают пациентов и пытаются справиться с семейными обидами, которые мешают жить дальше. Пока между матерью и дочерью растет напряжение, в клинике кипит жизнь: врачи заводят служебные романы, строят отношения, переживают ночные дежурства и семейные кризисы. Каждый день – новые пациенты, новый шанс подарить жизнь и наладить собственную.

Фото: кадр из сериала «Резервация»