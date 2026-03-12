Universal увеличит кинотеатральное окно для своих проектов

Первым из них станет мелодрама «Напоминание о тебе»

Студия Universal прислушалась к мнению кинопоказчиков и планирует дольше демонстрировать свои проекты на большом экране.

Ожидается, что с этого года компания гарантирует увеличить минимальное кинотеатральное окно с трех недель до пяти, а в 2027-м – до семи недель. Первым релизом с увеличенным окном станет мелодрама НАПОМИНАНИЕ О НЕМ, которая выходит в прокат уже в эту пятницу, 13 марта.

Изменения не коснутся фильмов подразделения Focus Features, выпускающего независимые проекты, вроде БУГОНИИ Йоргоса Лантимоса и ХАМНЕТА: ИСТОРИИ, ВДОХНОВИВШЕЙ ГАМЛЕТА Хлои Чжао.

Напомним, что во время короновирусной пандемии Universal была одним из самых громких защитников сокращенного окна между кинотеатральным и цифровым релизами – тогда студия уменьшила его до приблизительных 17 дней.