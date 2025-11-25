Скарлетт Йоханссон сыграет в перезагрузке «Изгоняющего дьявола»

Режиссером и сценаристом проекта выступает Майк Флэнаган

Universal и Blumhouse определились с главной звездой нового прочтения ИЗГОНЯЮЩЕГО ДЬЯВОЛА – по информации Deadline, центральную роль в картине исполнит Скарлетт Йоханссон.

Отмечается, что проект от режиссера и сценариста Майка Флэнагана (ДОКТОР СОН, ЖИЗНЬ ЧАКА, «Призрак дома на холме») станет полностью самостоятельной историей во вселенной культовой хоррор-франшизы и не будет связан с предыдущей попыткой перезапуска – фильмом ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА: ВЕРУЮЩИЙ.

Напомним, релиз 2023 года стал серьезным разочарованием для Universal. Студия заплатила около $400 млн за права на франшизу и планировала запустить трилогию, однако первая часть собрала в мировом прокате лишь $136,2 млн, из которых $65,5 млн пришлось на США.

По сведениям инсайдеров, Universal и Blumhouse предоставили Флэнагану полную творческую свободу. Съемки нового ИЗГОНЯЮЩЕГО ДЬЯВОЛА предварительно намечены на 2026 год.

