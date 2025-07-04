Кассовый провал «М3ГАН 2.0»: что пошло не так?

Глава Blumhouse предположил, что студия слишком поверила в проект

На прошлой неделе в прокате дебютировал сиквел хоррора М3ГАН, оказавшийся очередной неудачей студии Blumhouse – картина смогла заработать на старте в США лишь $10,2 млн ($17 млн – в мировом), а также удостоилась отрицательных отзывов критики и зрителей.

Глава студии Джейсон Блум стал гостем подкаста Мэтта Беллони The Town, где рассказал о том, что именно произошло с проектом. Продюсер отметил, что за десять недель до релиза аналитики прогнозировали картине внушительный старт в $45 млн, а Блум и его команда думали, что даже смогут обойти на старте F1 с Брэдом Питтом:

«Это говорит лишь о том, насколько безумным сейчас на рынке является трекинг. Очевидно, что есть огромное количество людей, которые с нетерпением ждут похода в кино. Главное, чего мы не можем понять – какие фильмы они хотят посмотреть», – заявил он.

Затем прогнозируемая сумма упала до $30 млн, что также устраивало продюсера, ведь оригинальная лента начинала свой прокат в Америке с $30,4 млн. Однако, на неделе релиза трекинг уже демонстрировал потенциальный старт в $20 млн.

«Вот тут я расстроился. Можно сказать, практически впал в смертельную депрессию. Все это удивительно, и я думаю, что это новая особенность рынка. Все теперь стало по-другому, и разобраться в этом невероятно сложно», – добавил Блум.

Одной из причин возможного провала сиквела хоррора 2022 года глава Blumhouse называет смену жанра – если оригинальная лента была хоррором, то в продолжении кукла-робот М3ГАН из убийцы превратилась в героя боевика.

«Мы думали, что М3ГАН – это как Супермен. Мы полагали, что можем сделать с ней что угодно: сменить жанр, поставить фильм на лето, изменить характер, сделать ее положительным персонажем. Но больше всего мы переоценили самого персонажа. Мы и правда подумали, что у нас на руках большой тентпол. Когда мы делали первый фильм, то у нас была куча времени – не думаю, что мы даже определились с датой релиза до тех пор, пока его не закончили. На этот раз мы зашли слишком далеко – летний релиз, смена жанра, заранее назначенная дата. Мы слишком поверили в М3ГАН, и она не сработала», – подытожил Блум.

Напомним, что производственный бюджет М3ГАН 2.0 составил $25 млн без учета промо-кампании.

Фото: кадр из фильма М3ГАН 2.0