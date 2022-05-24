Рынок Северной Америки обойдет Китай по валовым сборам в 2022 году

Соответствующий прогноз представила компания Gower Street Analytics

Сборы в Северной Америке по итогам 2022 года могут превзойти выручку кинотеатров в Китае, сообщает Variety. Подобный исход прогнозирует британская исследовательская фирма Gower Street Analytics.

Согласно данным comScore, накануне последнего уикенда с начала года кинотеатральная выручка в Северной Америке составила $2,38 млрд, что лишь на $50 млн меньше $2,43 млрд, собранных за тот же период в Поднебесной. За последний уикенд топ 10 североамериканского проката заработал более $70 млн. Таким образом, валовая касса на североамериканском рынке еще ближе подошла к сборам в Китае, который последние два года являлся крупнейшим в мире кинорынком. Если в США и Канаде в данный момент продолжается восстановительный рост кинопоказа, то в Поднебесной все больше площадок закрывается из-за новой вспышки коронавируса.

Аналитики Gower Street Analytics сравнили текущие показатели бокс-офиса с низким, средним и высоким квартальным значением сборов, которые наблюдались в допандемийные 2018-2019 годы, и разработали специальную пятиступенчатую шкалу восстановления кинотеатральных рынков.

Согласно данной методике, все крупные рынки кроме одного достигли пятой стадии восстановления по меньшей мере один раз на протяжении прошлого года. За это стоит благодарить блокбастер ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ, который ощутимо мобилизовал зрителей в США и Канаде, а также Франции, Испании, Италии, Мексике и Бразилии. Из крупных рынков только Южная Корея на протяжении 2021 года ни разу поднималась выше третьего уровня восстановления. Февраль, март и апрель текущего года также прошли в Корее сравнительно слабо, однако как раз в последние недели в южнокорейских кинотеатрах наблюдается оживление благодаря сиквелу ДОКТОРА СТРЭНДЖА и местному хиту THE ROUNDUP.

Характерно, что за 19 недель, прошедших в 2022-ом году, североамериканский рынок лишь один раз достиг 4-ой стадии восстановления и пока ни разу не поднялся на пятую. В свою очередь, китайский рынок прекрасно чувствовал себя в начале года, когда местный бокс-офис четыре раза поднимался на пятую стадию восстановления и четыре раза – на четвертую. Однако за последние 11 недель рынок начал отставать на 37% от показателей прошлого года и на 35% – от среднего показателя сборов за три допандемейных года с 2017 по 2019. До этого рынок Поднебесной отставал от показателей 2021-го всего на 5%, а допандемийной трехлетке проигрывал только 16%.

Наиболее устойчивое восстановление наблюдается во Франции, Германии и Австрии. На протяжении каждой недели текущего года кассовые сборы в кинотеатрах этих стран достигали базового третьего уровня. Италия, Япония и Великобритания немного отстают. В то же время снижение наблюдается на рынках материкового Китая, Гонконга (-44% из-за простоя кинотеатров на протяжении большей части 2022 года), Тайваня (снижение на 20%) и России (-27% из-за ухода голливудских студий).

По оценкам Gower Street, на момент 14 мая 2022 года общемировые кассовые сборы достигли $6,34 млрд, что на 40% меньше среднего показателя трех последних допандемийных лет. В то же время эти данные на 60% превосходят сумму в $3,55 млрд, которая набралась на аналогичной стадии в 2021 году. По данным компании Gower Street Analytics, на данный момент по всему миру работает 85% всех кинотеатров, которые были открыты на момент начала пандемии COVID-19.

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