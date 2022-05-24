top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Рынок Северной Америки обойдет Китай по валовым сборам в 2022 году

Рынок Северной Америки обойдет Китай по валовым сборам в 2022 году

Автор: Никита Никитин

24 мая 2022

Соответствующий прогноз представила компания Gower Street Analytics

Сборы в Северной Америке по итогам 2022 года могут превзойти выручку кинотеатров в Китае, сообщает Variety. Подобный исход прогнозирует британская исследовательская фирма Gower Street Analytics.

Согласно данным comScore, накануне последнего уикенда с начала года кинотеатральная выручка в Северной Америке составила $2,38 млрд, что лишь на $50 млн меньше $2,43 млрд, собранных за тот же период в Поднебесной. За последний уикенд топ 10 североамериканского проката заработал более $70 млн. Таким образом, валовая касса на североамериканском рынке еще ближе подошла к сборам в Китае, который последние два года являлся крупнейшим в мире кинорынком. Если в США и Канаде в данный момент продолжается восстановительный рост кинопоказа, то в Поднебесной все больше площадок закрывается из-за новой вспышки коронавируса.

Аналитики Gower Street Analytics сравнили текущие показатели бокс-офиса с низким, средним и высоким квартальным значением сборов, которые наблюдались в допандемийные 2018-2019 годы, и разработали специальную пятиступенчатую шкалу восстановления кинотеатральных рынков.

Согласно данной методике, все крупные рынки кроме одного достигли пятой стадии восстановления по меньшей мере один раз на протяжении прошлого года. За это стоит благодарить блокбастер ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ, который ощутимо мобилизовал зрителей в США и Канаде, а также Франции, Испании, Италии, Мексике и Бразилии. Из крупных рынков только Южная Корея на протяжении 2021 года ни разу поднималась выше третьего уровня восстановления. Февраль, март и апрель текущего года также прошли в Корее сравнительно слабо, однако как раз в последние недели в южнокорейских кинотеатрах наблюдается оживление благодаря сиквелу ДОКТОРА СТРЭНДЖА и местному хиту THE ROUNDUP.

Характерно, что за 19 недель, прошедших в 2022-ом году, североамериканский рынок лишь один раз достиг 4-ой стадии восстановления и пока ни разу не поднялся на пятую. В свою очередь, китайский рынок прекрасно чувствовал себя в начале года, когда местный бокс-офис четыре раза поднимался на пятую стадию восстановления и четыре раза – на четвертую. Однако за последние 11 недель рынок начал отставать на 37% от показателей прошлого года и на 35% – от среднего показателя сборов за три допандемейных года с 2017 по 2019. До этого рынок Поднебесной отставал от показателей 2021-го всего на 5%, а допандемийной трехлетке проигрывал только 16%.

Наиболее устойчивое восстановление наблюдается во Франции, Германии и Австрии. На протяжении каждой недели текущего года кассовые сборы в кинотеатрах этих стран достигали базового третьего уровня. Италия, Япония и Великобритания немного отстают. В то же время снижение наблюдается на рынках материкового Китая, Гонконга (-44% из-за простоя кинотеатров на протяжении большей части 2022 года), Тайваня (снижение на 20%) и России (-27% из-за ухода голливудских студий).

По оценкам Gower Street, на момент 14 мая 2022 года общемировые кассовые сборы достигли $6,34 млрд, что на 40% меньше среднего показателя трех последних допандемийных лет. В то же время эти данные на 60% превосходят сумму в $3,55 млрд, которая набралась на аналогичной стадии в 2021 году. По данным компании Gower Street Analytics, на данный момент по всему миру работает 85% всех кинотеатров, которые были открыты на момент начала пандемии COVID-19.

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Олег Туманов покидает совет директоров IVI
Подробнее
В московских торговых центрах стали закрываться кинотеатры
Подробнее
Минкультуры поддержит в прокате восемь российских фильмов
Подробнее
Российские кинокомпании представляют свои проекты участникам рынка Ближнего Востока
Подробнее
Роскомнадзор начал процедуру исключения Megogo и Netflix из реестра аудиовизуальных сервисов
Подробнее
Screen Daily опубликовал оценки критиков первым конкурсным фильмам 75-го Каннского фестиваля
Подробнее
Кинорынок Marché du Film начал свою работу
Подробнее
Предварительная касса четверга: комедия «Приплыли!» становится лучшей новинкой
Подробнее
В Москве состоится 6-й ежегодный TeleMultiMedia Forum 2022
Подробнее
Каннский рейтинг критиков Screen Daily по-прежнему возглавляет драма Armageddon Time
Подробнее
Появились оценки критиков Screen Daily следующим фильмам 75-го Каннского кинофестиваля
Подробнее
Минкультуры объявило старт приема заявок на полное финансирование дебютов
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 19–22 мая
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Артек» занимает лидерскую строчку четвертую неделю подряд
Подробнее
В столице состоялась премьера комедии «Приплыли!»
Подробнее
Предпродажи уикенда: мультфильм «Крутые яйца 2» обошел «Ко-ко-ко!»
Подробнее
Официальная касса России: первую строчку бокс-офиса сохранил «Артек. Большое путешествие»
Подробнее
Касса четверга: комедия «Приплыли!» стартует с четвертой строчки
Подробнее
В Москве состоялась премьера фильма «Точка кипения»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 26-29 мая 2022 года
Подробнее

Новости по теме

Общие сборы игровых фильмов в залах IMAX перешагнули рубеж в $10 млрд
Подробнее
«Человек-паук: Нет пути домой» стал самым кассовым проектом Marvel в России
Подробнее
«Человек-паук: Нет пути домой» собрал больше 2 млрд рублей в России
Подробнее
«Человек-паук: Нет пути домой» стал самым кассовым фильмом студии Sony в истории
Подробнее
Прошедший уикенд стал лучшим в истории российского проката за пределами новогодних праздников
Подробнее