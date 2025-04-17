«Громовержцы*» и «Looney Tunes» получат релиз в Китае на фоне торговой войны с США

Будущее американского кинопроката на территории страны пока остается туманным

Несмотря на недавно объявленные властями Китая нововведения по сокращению американских фильмов в местном прокате, два голливудских проекта все-таки сохранили свои даты.

Мультфильм LOONEY TUNES: КОСМИЧЕСКОЕ ВТОРЖЕНИЕ дебютирует на экранах КНР уже в эту пятницу, 18 апреля. Также, по данным билетной платформы Maoyan, релиз кинокомикса Marvel ГРОМОВЕРЖЦЫ* намечен на 30 апреля.

Пока неизвестно, станут ли они последними американскими проектами в Китае в обозримом будущем, поскольку торговая война между Вашингтоном и Пекином пока не близится к завершению.

В частности, отмечается, что у ближайшего летнего тентпола МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ФИНАЛЬНАЯ РАСПЛАТА пока нет даты релиза на территории страны (в США картина дебютирует 23 мая). Прошлый фильм серии с Томом Крузом дебютировал в Китае в 2023 году практически одновременно с мировой датой.

Стоит отметить, что в китайском прокате все еще идет MINECRAFT В КИНО – по данным на 13 апреля, экранизация игры стала там самым кассовым зарубежным проектом 2025 года, заработав $20,6 млн (148 млн юаней).

Фото: кадр из фильма ГРОМОВЕРЖЦЫ*